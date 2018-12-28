做中华文化的传播者！暨大这样擦亮百年侨校金字招牌

作为 “华侨最高学府”，暨大始终坚持“侨校+名校”的发展战略，培养了一批又一批具有家国情怀的中华文化传播使者。

“我们都是改革开放的受益者，现在，这场伟大变革的接力棒交到了我们手里，要完成从受益者到推动者的转变！”12月18日，收看庆祝改革开放40周年大会直播后，暨大中医学院2017级博士生许华冲激动地说。

今年是改革开放40周年，也是暨大在广州复办40周年。10月 24日下午，习近平总书记来到暨南大学，观看校史展览和办学成果展示，了解学校教学科研、文化学术、人才培养等情况。听到不少学生来自港澳台地区和海外，习近平总书记勉励他们好好学习、早日成才，为社会作出贡献，把中华优秀传统文化传播到五湖四海。

作为 “华侨最高学府”，暨大始终坚持“侨校+名校”的发展战略，培养了一批又一批具有家国情怀的中华文化传播使者。如今，30多万名暨南人，分布于170多个国家和地区。站在复办40周年的新起点上，暨大将精心擦亮百年侨校金字招牌，努力把学校办得更好。

生物医药学科群入选世界一流学科群建设

将色谱柱中分离得到的流分轻轻转移至茄形瓶中，经旋转蒸发仪，减压回收有机溶剂，旋干……在暨大第二理工楼天然药物化学实验室内，药学院药物化学专业硕士研究生张维燕正在做天然药物分离实验。

从2001年成立至今，仅仅18年，暨大药学院已成为广东的“药王谷”，系统解析了100余种天然药物的药效物质基础。近期，以药学为核心的暨大生物医药学科群入选世界一流学科群建设。

药学院的发展是暨大复办以来蓬勃发展的缩影。1906年，暨大的前身暨南学堂创办于南京，此后历经“三次停办、五度播迁”。1978年，暨大在广州原址再度复办，于珠水之畔再度奋起。

自此，暨大乘着改革开放的春风开启发展新征程，创下国内多个“第一”：1978年，暨大最早在全国的综合性大学里开办医学院。同年，成为教育部首批试点“学分制”高校之一。2012年，借鉴境外高校新生教育模式开创了国内首个新生训练营。2016年，学校联合珠海横琴新区成立全国首个由政府、高校、企业联手成立的拉美中心。目前，暨大还正在打造海外华裔青少年华文水平测试、海外华文教师证书认证两项华文教育的国家标准。

“暨大医学有着良好传统，80年代，中组部、教育部从全国调集了李辰、罗潜、邝公道、朱师晦等一大批国内医学顶尖专家、学者汇聚暨南。医学学科创办40年来，和改革开放同生共长。”暨南大学副校长、医学部主任叶文才表示，改革开放让人们的生活条件大幅改善，健康越来越受重视，医学教育的重要性也越发凸显。

叶文才介绍，暨大医学院临床医学为教育部第四批高等学校特色专业，中医学为广东特色专业。暨大的近30家附属医院为医学人才培养提供了教学与实习基地。

“暨大医学的快速发展得益于一脉相承。”暨大博士毕业生罗斯敏现在是暨大附属第一医院骨关节外科副主任医师、副教授。罗斯敏生于1978年，学医10来年，行医13年，见证了暨大医学、中国医疗技术的飞速发展。

“医疗水平的飞速发展离不开改革开放。”罗斯敏说，如今，医学发展的接力棒已经传至自己这一代人手中，要不愧对于时代，跑出更好的成绩，交给下一代人。

打造服务粤港澳大湾区的创新“桥头堡”

“毕业后，我经常回来母校。这是我求学成长的地方，也是我实现创业梦的起点。”12月21日下午，暨大2017届澳门籍毕业生、广州薪传文化传播有限公司编导龙嘉慧和团队回到母校，在暨大专为港澳台侨大学生开展创新创业项目孵化和运行而建设的“WE创空间”里，和团队开会讨论宣传片的拍摄思路。

暨大是国内境外生最多的大学，学校坚持“宏教泽而系侨情”，为港澳台地区培养人才的数量居全国高校之冠。1978年，在广州复办首年，暨大招收的705名本科生中，港澳台侨学生占比便达三分之二。目前，暨大在校全日制38485 名学生中，港澳台侨学生占比超过三分之一。改革开放以来，学校培养港澳台侨和海外学生近10万人。

借助侨校优势以侨搭桥，暨大突出粤港澳合作，先后与6所港澳地区高校共建了7个联合实验室。近日，由暨大联合广东省环境科学研究院、香港科技大学等高等院校共同建设的粤港澳大湾区环境实验室揭牌，让粤港澳三地生态环境保护合作机制进一步深化。

“暨南大学在广州复办以来取得快速发展的40年，正是与伟大的改革开放同频共振的40年。”暨南大学校长宋献中表示，在粤港澳大湾区规划呼之欲出的时刻，学校将紧紧抓住新机遇，继续打好“侨校+名校”牌，发挥一体两翼、三地五校区的办学格局优势，服务国家建设粤港澳大湾区和实施“一带一路”重大倡议，打造粤港澳大湾区创新“桥头堡”。

“暨南大学因改革开放而复办，既是改革开放的受益者，也成为改革开放的参与者。”暨南大学党委书记林如鹏表示，暨大将牢记习近平总书记的嘱托，精心擦亮侨校金字招牌，把学校办得更好。

林如鹏介绍，站在建校112周年，复办40周年的新起点上，暨大已画好了发展蓝图：学校将全力推进“双一流”和高水平大学建设，推动学科专业调整；传承弘扬“暨南精神”，把中华文化传播到五洲四海；建立高层次教育国际交流合作机制，打造国际化办学新名片。