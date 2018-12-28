1月学考 3月可拿到录取通知书

记者从广东省教育考试院了解到，2019年高职依据学考招生录取报考指南日前发布。

记者从广东省教育考试院了解到，2019年高职依据学考招生录取报考指南日前发布。2019年1月上旬，将进行普通高中学业水平考试；2月中旬，向考生公布学业水平考试成绩；3月上旬，组织考生填报志愿；3月下旬，组织高职院校进行招生录取，并发放录取通知书。

学考招生计划不低于总计划50%

据介绍，2019年依据学考成绩招生录取实行统一填报志愿、统一组织录取，省内各高职院校安排的依据学考成绩招生计划，原则上不低于本校本年度申报招生总计划的50%。

要求文科、理科考生的3门普通高中学业水平考试科目均须获得等级成绩，且至少有1门达到C级及以上等级。体育、艺术类考生的3门普通高中学业水平考试科目至少有2门学科成绩达到D级及以上等级。符合报考条件的考生，须在规定时间登录广东省教育考试院普通高考管理系统考生端填报志愿。考生可填报一个平行志愿组6个院校志愿，每所院校可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项。

考生被录取仍可报名参加高考

报考高职院校依据学考成绩招生并被录取的考生，可报名参加普通高考，参加本科层次招生录取，但不能参加专科层次的招生录取，也不能参加其他高职院校自主招生等分类考试招生录取。

填报本科院校志愿并被本科院校录取的考生，不得转回原依据学考成绩招生录取的高职院校。未被依据学考成绩招生录取的考生，可参加普通高考和其他形式的本、专科招生录取。

学考时间安排

2018年12月下旬：各高职院校编制招生计划及制定招生章程

2019年1月上旬：进行普通高中学业水平考试

2019年1月中、下旬：进行普通高中学业水平考试评卷

2019年2月上旬：高职院校向社会公布招生章程，做好招生宣传发动

2019年2月中旬：向考生公布学业水平考试成绩

2019年3月上旬：组织考生填报志愿

2019年3月下旬：组织高职院校进行招生录取，并发放录取通知书