年末了，这份安全秘籍请收好

掰掰手指，2018年也没剩几天了，元旦、春节、寒假等大家期待的假期也将陆续到来。小伙伴们不要怪小编啰嗦，在这还是要提醒一句“快乐迎新年，安全不放假！”

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近日，广东省教育厅发布了《关于进一步加强岁末年初学校安全工作的通知》，从校园安全、消防安全、交通安全、食品安全、防寒用气安全等各方面，为孩子们保驾护航。

校园安全要留神

各地各学校要进一步健全涉校安全风险隐患排查整治的长效机制。定期排查涉校安全风险隐患、涉校不稳定因素、涉校矛盾纠纷，对排查发现的问题能立即整改的要立即整改，不能立即整改或自身无法解决的，要立即向上级有关部门或属地政法、公安等部门报告，严密落实管控措施。中小学校、幼儿园要严格按照《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》有关标准强化校园人防、物防、技防设施建设。高校要按照《企业事业单位内部治安保卫条例》、《广东省安全技术防范管理实施办法》等规定，健全校园安全管理工作机制，加强安防基础设施建设。

校园火灾严防控

各地各学校要进一步深入开展今冬明春火灾防控工作，对校园火灾隐患进行一次全面深入排查。全面清查学生宿舍等场所有无违规电器和私拉乱接电线、是否存在使用不合格电器或电线、是否存在电动车乱停放或随意场所充电及入楼入户、消防疏散通道是否堵塞等违法违规行为，学生宿舍、图书馆、教学楼、实验室、饭堂等重点部位消防安全管理制度是否健全，消防设施设备是否完善并处于良好状态。要将校园内存在的小商店、小作坊、小档口、小旅店等作为消防安全管理的重点单位，进一步强化日常监督检查。

交通安全很重要

一是各地各中小学幼儿园要严格按照有关规定进一步加强校车安全管理，坚持做好校车晨检、回场保养等定期检修保养工作，确保校车不带“病”运行。严格做到不超速、超员，严格按照路线行驶，严防“多拉快跑”。要定期加强对校车驾驶员和随车照管员以及乘车学生的宣传教育和培训，有效提高司乘人员的安全意识。各高校、中职学校要加强接送教职工班车的检修保养和安全管理，加强司乘人员的安全教育；二是对校园周边存在的非法接送学生车辆，要建立定期排查机制，建立工作档案，将排查结果及时向属地政府和公安交警、交通等部门报告，协调配合有关部门做好查处打击工作，同时要加强对师生的宣传教育，严禁师生乘坐此类车辆；三是师生外出交流学习、社会实践等活动，要严格活动审批程序，制定严密的活动方案和应急预案，对参加活动师生进行安全教育。

传染病防控要当心

各级教育行政部门和学校要以防控流感、诺如病毒感染、水痘、手足口病等冬春季常见传染病为重点，完善传染病防控和食品安全工作机制，加强与当地卫生健康部门、市场监督管理部门沟通联系，及时互通信息。要加强对学校食品安全监督检查,深入查找各种安全隐患和工作薄弱环节，尤其是省教育厅近期后勤检查中发现的问题要切实落实整改措施，及时消除食品安全隐患。完善和落实学校食堂、卫生安全管理、传染病防控和处置各项工作制度，完善学校突发公共卫生事件应急预案。学校一旦发生疫情，要严格按照省有关规定科学规范的进行报告和处理，并妥善安排好因病缺课学生补课。应积极通过多种形式和手段，加强个人卫生、传染病防控等方面的宣传教育，提高师生和家长的意识和能力。

季节性安全事故多防范

目前，我省进入冬季，天气转冷，各地各学校要根据季节和形势特点有针对性地做好安全管理工作。一是严防冰冻雨雪灾害，粤北等地区要加强寒冷气候带来的各类灾害的防范工作，有针对性地开展安全隐患排查整治，尤其是做好因道路结冰、大雾带来的道路交通安全隐患的防范工作；二是严防因取暖、洗澡等引发的火灾、煤气中毒、触电等安全事故，要对校园取暖设施和洗澡热水器进行一次全面排查，对设备不符合有关安全标准、安装位置不正确等安全隐患要立即整改。近期，我省已经发生多起学生在家中洗澡或取暖等原因造成的煤气中毒死亡事件，各地各学校要深刻吸取教训，有针对性地加强对师生和家长防范煤气中毒事故的宣传教育。

（广东省教育厅）