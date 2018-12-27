2019小升初进行时 提早准备才能“弯道超车”

直升、派位、民校、外国语、特长生……究竟选择哪种升学途径呢？这是许多小高年级家长面对小升初的第一个烦恼所在。

期末到来，小升初的列车越来越近，不少学校已经开启了新一轮开放日，有家长早已轻车熟路，也有后知后觉的家庭开始“亡羊补牢”。直升、派位、民校、外国语、特长生……究竟选择哪种升学途径呢？这是许多小高年级家长面对小升初的第一个烦恼所在。

明年特长生招生名额或会缩减“小升初”途径

据记者了解，部分先知先觉的家长往往在孩子五下暑假到六上初期就开始收集信息，密切关注心仪学校并做拓展规划。广州市天河区某小学的年级科组长建议，已经到了学期末，部分家长可能晚一步起步，但嘴上焦虑没用，父母配合好，抓紧时间了解相关信息也有机会入读合适的学校。

记者了解到，目前广州市“小升初”的途径主要有以下四种：

●电脑派位

电脑派位中，一所小学对应多所初中，因此学生可能被派位到不理想的学校。但对于“老三区”，花都、番禺和黄埔部分片区的户籍生而言，电脑派位不考虑成绩，不用过分担心，保证人人升初中，是保底稳定的选择。

记者了解到，越秀区成立的立体学区和教育集团也有小升初直升，但与天河区直升不同，多所小学对应多所初中，仍然需要通过电脑派位，且在全区电脑派位之前进行。

●对口直升

对口直升明确对应一所初中，天河、白云、黄埔区等部分教育集团、九年一贯制学校的小学生可以通过对口直升到对应的初中。如果孩子和家长认为直升的初中不合适，则需要提前做准备。

●公办特长生、特色班与外国语学校

来自天河的张妈妈感慨，琴棋书画样样精通已经是入读名校的“标配”。特长生招生同样“万马千军”，竞争激烈，不仅看重特长，也重视成绩，家长要做两手准备。

不过，教育部办公厅今年年初已发文，要求2020年前取消义务教育阶段各类特长生招生。广州某机构考试政策研究院廖老师表示，该要求重点指向小学升入公办初中的特长生招生，因此2019年是特长生最后的机会；为过渡，在明年四五月公布并测评的特长生招生计划有可能缩减名额。

部分公办学校开设特色班，面向全市或全省招生，教学中进行一定的改革创新、拓展加餐，对于学习能力、学习成绩与综合素质拓展有较高要求。

此外，市属、区属公办外国语学校也会进行学生测评，如广州外国语学校通过自荐+人机面试的方式进行考察。家长和学生以此类学校为目标，需重视外语积淀与拓展，并兼顾综合素质的培养。

●报读民校

民办学校一般通过简历+面谈进行测评，政策规定禁止笔试。衡量经济实力之外，家长需要提前关注招生信息，并做相应拓展。

廖老师表示，大范围而言，上海民办教育火热，北京教育精华仍在公办，但民办强校表现亮眼。民办教育经多轮优胜劣汰，做大做强是一种趋势，广州的民办教育资源也比较丰富，部分知名学校受热捧。如天河省实递简历期间，一日可达上千家长排队。竞争之激烈，可见一斑。