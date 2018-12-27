早做升学准备 兼顾综合素养

升学达人老胡曾把女儿送入广州名校，此后他致力于升学分析与指导工作。

升学达人老胡曾把女儿送入广州名校，此后他致力于升学分析与指导工作。他认为小升初择校不仅仅是冲着名校，也是选择同学、选择家长、选择成长环境的机会；这样的机会家长可以把握、出力，帮助孩子升级教育资源，实现“弯道超车”。

“部分热门学校在10月或11月初已经派出学票；如果孩子成绩优秀，但家长后知后觉，信息匮乏，入读热门学校的机会同样减少。”老胡表示，家长关心，越早准备越容易进入理想学校。小升初一般需要2年—3年准备期，建议有意愿择校的家庭，在孩子三、四年级时着手抓校内成绩，促校外拓展。尽管奥数被诸多家长吐槽，但目前学校招生仍然较看重数学水平。他表示，奥数等拓展无法代表孩子的能力，但可以反映家庭对孩子、对教育的态度以及投入多寡。

老胡还表示，2021年后，广州公办示范性普通高中学校和省一级普通高中学校都参与指标到校招录，指标分配名额比例将不低于50%，这些初升高政策改革，以及各大名校大力新办校区，未来广州小升初可能会降温。因此，小学低年级家长也不必紧张，可以冷静为孩子成长与发展做更长远的考量，比如学习机器人与编程课程，更好地融入数字时代等。

如果孩子已在五、六年级，拓展相对较少或没有拓展，老胡建议家长一方面要利用剩下的时间尽快选择并了解目标学校、收集招生信息和入学渠道；另一方面，以求职的心态精心准备简历，注意突出亮点。

即便是选择电脑派位、对口直升的家庭，对孩子的校内成绩同样不能放松。因为部分名校会根据校内成绩对入读学生进行筛选并分班，进行分层教学。

但老胡强调，在追求升学的同时，尽可能关注综合素养的培育，特别是学校教育容易缺失的逻辑与思辨、领导力、创新力和奉献精神的培养，它们同样是孩子成人成才所需要的能力。