广东省2019年普通高等学校本科插班生考试报名即将开始

广东省2019年普通高等学校本科插班生招生考试（含三二分段专升本转段招生）报名将于2019年1月3日开始，招生对象和报考条件详见《广东省2019年普通高等学校本科插班生招生工作规定》。

广东省2019年普通高等学校本科插班生招生考试（含三二分段专升本转段招生）报名将于2019年1月3日开始，招生对象和报考条件详见《广东省2019年普通高等学校本科插班生招生工作规定》。

一、预报名

2019年1月3日至6日（共4天）为网上预报名时间，考生通过互联网登录http://www.eeagd.edu.cn/bcks，进入“广东省本科插班生网上报名系统”进行预报名，阅读相关报考规定、要求，签订《诚信考试承诺书》，录入报名信息，绑定手机号，采集相片，获取预报名号并设定密码。逾期不再办理预报名手续。

二、确认报名

2019年1月7日至9日17:00为报名确认时间。考生须持有关报名材料亲自前往所报考的招生院校（报名点）校验报名材料、缴费。

三、招生院校和专业计划

2019年我省有33所普通高等学校招收本科插班生，各高校招生专业和计划见文后（各招生专业的具体要求请参阅各招生高校公布的招生简章）。2019年我省有13所普通高等学校开展三二分段专升本转段招生，各高校招生专业和计划见《关于做好广东省2019年普通高等学校三二分段专升本转段招生工作的通知》（粤招办〔2018〕31号）。

注：招生专业中未注明“师范”的专业，均是非师范专业。

（广东省教育考试院）