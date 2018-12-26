超六成受访家长建议家委会定期换届

如今，不少学校都成立了家委会，希望通过家委会来促进家长与学校的沟通。但随之出现的问题也不少，如家长拼背景、比资源，家委会的孩子更容易得到“照顾”等。

如今，不少学校都成立了家委会，希望通过家委会来促进家长与学校的沟通。但随之出现的问题也不少，如家长拼背景、比资源，家委会的孩子更容易得到“照顾”等。

近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2004名家长进行的一项调查显示，56.1%的受访家长加入了家委会，70.3%的受访家长坦言家委会给自己带来了一些困扰，63.8%的受访家长建议家委会定期换届，59.7%的受访家长建议加强对家委会的监督。

受访家长中，来自一线城市的占26.9%，二线城市的占46.5%，三四线城市的占21.0%，县城或城镇的占4.5%，农村的占1.1%。

54.3%受访家长认为家委会应该发挥监督学校和老师工作的作用

家住安徽合肥的刘兰（化名）在孩子一年级时加入了家委会，“孩子刚上学，家长之间不太了解，可能因为老师知道我是全职妈妈，就指定了我来当家委会成员。也有家长自愿报名进入家委会”。

郝志军家住上海，他的孩子在上海市闵行区颛桥中心小学上五年级。郝志军在孩子一年级时就进了家委会，二年级担任了家委会副主任，从三年级开始一直担任家委会主任。

调查显示，56.1%的受访家长已经加入了家委会，28.0%受访家长打算加入，15.9%的受访家长不想加入家委会。受访家长认为成为家委会成员的主要条件是空闲时间多（59.9%）、热心（48.0%）和社会资源丰富（46.3%），其他还有：学历高（42.4%）、关心孩子（41.2%）、有责任心（33.1%）、懂教育（26.5%）和有经验（15.9%）等。

李林（化名）是江西赣州某小学班主任，她班上有5名孩子的家长加入了家委会。李林告诉记者，家委会成员通常情况下是家长自愿报名加选举产生，如果没有人报名就会由老师指定。

调查中，39.5%的受访家长表示孩子学校的家委会成员是选举产生的，37.4%的受访家长表示是老师指定的，3.3%的受访家长表示由其他方式产生，19.8%的受访家长表示不清楚。

家委会应该发挥怎样的作用？调查中，54.3%的受访家长认为应该监督学校和老师的工作，51.6%的受访家长认为需协助老师完成班级日常工作，49.3%的受访家长觉得要丰富学生课外活动，其他还有：为学校教育提供支持（42.9%）、参与与学生有关事项的决策（39.8%）、促进学校与家长之间的沟通（34.6%）和做学生的思德教育（13.5%）等。

刘兰目前主要负责管理班费，记录每笔账目并公示。

郝志军介绍，孩子学校的家委会有宣传组、咨询组、督学组和调解组4个小组。宣传组会协助开展家庭教育讲座，咨询组通过多种形式为家长提供咨询服务，督学组主要关注学校教育教学的动态，调解组主要负责解决孩子之间的矛盾。

63.8%受访家长建议家委会定期换届

刘兰坦言自己进家委会有一点私心，“家委会成员和老师走得更近一些，加入家委会能让老师多关注自家孩子”。

何萍（化名）的孩子在深圳罗湖小学上学，由于平时工作忙、没有太多精力，她没有加入孩子班级的家委会。“我曾担心家委会的孩子会受到老师更多的照顾，但后来发现老师基本能一碗水端平”。

调查中，70.3%的受访家长表示家委会给自己带来了一些困扰。具体来说，52.5%的受访家长担心评优奖励等机会更容易偏向家委会的孩子，51.5%的受访家长觉得家委会的孩子受到更多关注和照顾，48.4%的受访家长指出家长之间相互攀比，家委会变“名利场”，其他还有：本应由教师承担的责任转嫁到家长身上（40.2%），孩子的事情交由家长办，不利于学生自我管理和成长（34.7%），家委会变成班级的义工，处理各种琐碎事务（26.4%），家委会不被理解，费力不讨好（16.5%），家委会越权，代行学校或教师的职责（10.6%）等。

西南大学教育学部教授唐智松分析，目前我国中小学家委会存在四方面问题。一是动机的功利化，家长们往往仅关心孩子的学习成绩、被老师关注的程度等。二是互动的情绪化，家长们大多缺少科学教育理论。三是交往的势利化，家长们认为能够为自己孩子带来好处的活动，就支持，反之就会不闻不问。四是态度的矛盾化，有的家长一方面为了孩子得到好处而讨好老师，但另一方面也不够尊重学校和老师。

郝志军觉得家委会不应该过多干预学校正常的教育教学，应做好学校和家长沟通的桥梁。

对于更好地发挥家委会的作用，63.8%的受访家长建议定期换届，给予更多家长参与家委会工作的机会；59.7%的受访家长建议家委会运行机制公开透明，加强对家委会的监督；56.1%的受访家长建议制定章程、明确权责，防止家委会越位缺位；35.4%的受访家长建议改变家长急躁功利的心态；27.1%的受访家长建议合理划分家、校职责，促进家校共建。

唐智松认为，首先应提高家委会成员的公民素质。其次，家委会要支持学校教师的教育。另外，一些有重要影响的家长应该发挥榜样作用，促进家委会形成“正能量”。最后，家委会要支持教育改革，特别是涉及到中考和高考的政策调整、学生学业成就的评价等问题时。“希望家委会成员多学习一些教育学理论，客观看待学校的作用，纠正‘孩子学习成绩决定其未来人生’的误区，理性地对待教师的工作，冷静地规范自己的言行”。（中国青年报·中青在线记者 孙山 实习生 周宁）