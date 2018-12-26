两部门：中小学生每学期至少免费观看两次优秀影片

力争用3—5年时间，实现全国中小学影视教育基本普及。各地教育行政部门要会同宣传部门加强对中小学影视教育工作指导，使观看优秀影片成为每名中小学生的必修内容，保障每名中小学生每学期至少免费观看两次优秀影片。

据教育部网站消息，教育部、中宣部日前发布《关于加强中小学影视教育的指导意见》(下称《意见》)。《意见》指出，力争用3—5年时间，实现全国中小学影视教育基本普及。各地教育行政部门要会同宣传部门加强对中小学影视教育工作指导，使观看优秀影片成为每名中小学生的必修内容，保障每名中小学生每学期至少免费观看两次优秀影片。

《意见》指出，加强中小学影视教育，必须遵循中小学生年龄特点和认知规律，统筹影视教育资源，强化观影条件保障，完善工作协调机制，推动各地各校因地制宜开展影视教育活动，让中小学生在影视教育中感受世界、开阔视野、体验情感，促进他们身心健康和全面发展。

《意见》要求，力争用3—5年时间，全国中小学影视教育基本普及，形式多样、资源丰富、常态开展的中小学影视教育工作机制基本建立，中小学生影视教育活动时间得到切实落实，适合中小学生观看的优秀影片得到充分保障，学校、青少年校外活动场所和社会观影资源得到有效利用，形成中小学影视教育的浓厚氛围。

《意见》称，各地教育行政部门要会同宣传部门加强对中小学影视教育工作指导，把影视教育作为中小学德育、美育等工作的重要内容，纳入学校教育教学计划，与学科教学内容有机融合，与校内外活动统筹考虑，灵活安排观影时间和方式，使观看优秀影片成为每名中小学生的必修内容，保障每名中小学生每学期至少免费观看两次优秀影片。有条件的地方可以开发影视教育的地方课程和校本课程，进一步丰富课程内容，优化影视教育的方式方法。

《意见》明确，各地要注重遴选思想性、艺术性强，弘扬民族精神和时代精神，符合青少年身心特点和认知规律的优秀影片，推荐给广大中小学生观看。教育部将会同中共中央宣传部每年向全国中小学生推荐优秀影片片目，各地可优先从中选取影片进行放映。中国儿童少年电影学会要加强对儿童电影创作指导，指导支持影视制片机构拍摄有益于未成年人健康成长的优秀电影。全国中小学生影视教育协调工作委员会要做好优秀影片的评选、推荐和促进发行等工作。国家电影数字节目管理中心要加强电影数字平台儿童专区建设，定期向影视制片机构征集优秀影片，建立少年儿童影片资源库，提供给农村、社区和校园院线进行放映。

《意见》提出，有条件的中小学校，可依托现有礼堂、阶梯教室等改扩建放映场地，利用原有电教设施或购置专门放映设备，为学生观影提供良好环境。学校可在指定网站点播或下载优秀影片，组织学生在教室进行集体观看。具备放映条件的示范性综合实践基地、少年宫、研学实践教育基(营)地、青少年学生校外活动中心、乡村(社区)青少年校外活动站、乡村学校少年宫等校外活动场所，要利用现有的场所和设施设备，积极组织开展影片放映工作，并主动为附近不具备放映条件的中小学校提供观影服务。

《意见》要求，各地宣传部门要积极实施中小学生观影普惠计划，推动当地影片放映机构创造条件为城市中小学生开设电影专场，制定合理放映计划，科学安排场次和时间，精心组织观影活动。要组织农村放映队深入农村中小学校进行电影放映，实现农村学生免费观影活动全覆盖。要推动电视台相关影视频道，定期开展优秀影片展映活动，让学生在家也能欣赏到优秀影片。要组织开展特种电影公益放映活动，让盲、聋等残疾儿童少年与健全孩子一样，感受优秀影片魅力。

《意见》要求，教育部、中共中央宣传部定期举办全国中小学生电影周活动和影视教育论坛。各地教育行政部门和学校要积极开展校园影视教育活动，通过电影赏析、电影评论、电影表演、电影配音、微电影创作、影视节(周)活动等，营造浓厚校园影视文化氛围，让中小学生在看电影、评电影、拍电影、演电影中收获体会和成长。要教育引导学生深入学习影视作品中的英雄人物、先进人物和美好事物，正确看待影视从业人员，不盲目追星。学校在组织开展重大节庆纪念日、主题班会、少先队、共青团、学生社团、社会实践等活动中，可利用优秀影片进行理想信念、革命传统、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化等教育，增强教育活动的感染力和吸引力。