教育部明确欺凌界定 发布治理方案

对于校园欺凌事件，此前，教育部也发布了《加强中小学生欺凌综合治理方案》，明确了学生欺凌的界定。

对于校园欺凌事件，此前，教育部也发布了《加强中小学生欺凌综合治理方案》，明确了学生欺凌的界定。

2017年11月，我国教育部等十一个部门联合印发了《加强中小学生欺凌综合治理方案》，明确了学生欺凌的界定，提出了预防的具体举措，规范了处置程序，对学生欺凌的不同情形明确了惩戒措施。根据方案，情节轻微的一般欺凌事件，由学校对实施欺凌学生开展批评、教育；情节比较恶劣、对被欺凌学生身体和心理造成明显伤害的，学校对实施欺凌学生开展批评、教育的同时，可请公安机关参与警示教育或对实施欺凌学生予以训诫。屡教不改或者情节恶劣的，必要时可将实施欺凌的学生转送专门学校进行教育；涉及违反治安管理或者涉嫌犯罪的，处置则以公安机关、人民法院、人民检察院为主。

有专家建议，防范治理校园欺凌事件，需要家庭、社会各方努力，建立长效、稳定和约束力强的综合防治机制。在多部门合作，防范治理校园欺凌事件的具体实施环节中，学校的重视和贯彻实施显得格外重要。

在调查问卷中，我们还发现一些孩子在遇到校园欺凌后，大多选择“不和家长老师说”，还有一些孩子在看到其他同学被欺凌后，选择“害怕被报复”，“沉默不语”。孩子们的选择让人心痛，而改变孩子的态度，需要学校老师家长的足够耐心和关爱。