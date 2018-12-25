孩子“幼接小”该怎么做？这三方面一定要抓好！

人从一个环境过渡到另一个环境往往需要适应期，更不用说是即将上小学的孩子们。

人从一个环境过渡到另一个环境往往需要适应期，更不用说是即将上小学的孩子们。幼衔小即是指幼儿园到小学的衔接，由于幼儿园的教育基本以游戏为主，而小学阶段则开始强调纪律，课堂上开始有许多要求，很多孩子在初期会有不适应。家长要怎样帮助孩子顺利度过这一阶段？

生活方面

首先是去洗手间的问题。有些孩子习惯于随时去洗手间，对于小学只能下课之后去洗手间很不习惯，可能会造成尿裤子现象。这就需要老师和家长去引导，逐步调整为尽量在课间去洗手间。

早上上学时家长可以跟孩子强调一遍“课间先去洗手间，再玩儿”，“不管当时有没有尿，都要去洗手间”。放学接到孩子的时候可以先问一下要不要去洗手间。

当不要指望说句话就一定能管用，尿裤子的事儿也十分常见，不要粗暴打骂，更不要说一些伤害孩子自尊心的话。可以趁这个机会帮他分析原因，帮孩子得出“以后课间得去上厕所”这个结论。孩子会比较容易听进去。

其次是喝水的问题。这个问题造成明显影响的情况会少一点，不过也有孩子可能不喝水，早上带一壶水去，晚上带一壶水回来。

家长可以询问孩子没有喝水的理由，用这种形式给孩子一点点压力。也可以尝试给孩子带一些稍微有味道的水，用很兴奋的表情告诉孩子今天的水不一样。这样的话孩子也会受到感染。

最后是午饭的问题。这个问题出现的概率相对较少，不过在校吃饭的孩子当中，也有出现过于挑食导致午饭基本没吃的情况。

出现这种问题可以问问任课老师能不能带一点加餐中午吃。最好不要让孩子带钱买零食，孩子感兴趣的零食往往是味道较重但是实际上不管饱的食品，卫生状况也会令人担忧。

学习方面

提前学习一年级的知识，对孩子后几年的成绩没什么影响，因此不要盲目让孩子提前学太多，没什么意义，这个阶段比较重要的还是帮孩子养成良好的学习习惯。

首先是听课习惯。可以提前练习孩子坐在固定的位置上做一件事。和孩子一起玩儿老师学生的扮演游戏是个可以尝试的方法。

其次是书写习惯。学会用正确的姿势拿笔、写字。坐姿过低容易近视斜视，争取在一开始就养成正确的习惯。另外学写字的时期，家长多夸奖，可以让孩子愿意书写，情感上不排斥，后续就会轻松一些。

最后是作业习惯。要帮孩子安排好写作业的时间，最好不要紧跟在玩耍时间之后，到时候了要提醒孩子该写作业了。

和孩子一起检查是不是每一项作业都完成了，提醒孩子先修改上次作业的错误，再做这次的作业。一开始可以帮助孩子检查作业的对错。

开头的一段时间作业能够被老师打勾，会极大地提升孩子学习的积极性。先让孩子看到检查的好处，再慢慢教他怎么检查。

心理方面

相比于上幼儿园，大多数孩子上小学并不会哭闹。尽管如此，仍然建议提前给孩子一些“上学了的哥哥姐姐很厉害”，“xx要上学了，不是小孩子了”这样的感觉。

比起孩子的心理建设，家长往往更需要注意调整自己的心态。“仍然把孩子看作小孩子”的情况倒不多见，“对孩子的态度有明显的突变”反而是更经常的情况。

孩子的成长是有过程的，不要抱有“一夜长大”的幻想，请记住，”好孩子“都是夸出来的。”尤其是在一二年级，对你来说很简单的知识，对孩子来说真的很困难。请不要使用“这么简单你怎么还错”“这有什么可难的”之类的语言打击孩子。