南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

教育部明确欺凌界定 发布治理方案

2018-12-25 08:37 来源：央视网
字号减小 字号增大

　　对于校园欺凌事件，此前，教育部也发布了《加强中小学生欺凌综合治理方案》，明确了学生欺凌的界定。

　　2017年11月，我国教育部等十一个部门联合印发了《加强中小学生欺凌综合治理方案》，明确了学生欺凌的界定，提出了预防的具体举措，规范了处置程序，对学生欺凌的不同情形明确了惩戒措施。根据方案，情节轻微的一般欺凌事件，由学校对实施欺凌学生开展批评、教育;情节比较恶劣、对被欺凌学生身体和心理造成明显伤害的，学校对实施欺凌学生开展批评、教育的同时，可请公安机关参与警示教育或对实施欺凌学生予以训诫。屡教不改或者情节恶劣的，必要时可将实施欺凌的学生转送专门学校进行教育;涉及违反治安管理或者涉嫌犯罪的，处置则以公安机关、人民法院、人民检察院为主。

　　有专家建议，防范治理校园欺凌事件，需要家庭、社会各方努力，建立长效、稳定和约束力强的综合防治机制。在多部门合作，防范治理校园欺凌事件的具体实施环节中，学校的重视和贯彻实施显得格外重要。

　　在调查问卷中，我们还发现一些孩子在遇到校园欺凌后，大多选择“不和家长老师说”，还有一些孩子在看到其他同学被欺凌后，选择“害怕被报复”，“沉默不语”。孩子们的选择让人心痛，而改变孩子的态度，需要学校老师家长的足够耐心和关爱。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第294期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235