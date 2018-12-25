2019年3月全国英语等级考试报考开始

2019年3月全国英语等级考试（以下简称PETS）广东考区报名12月24日开始，28日截止！

2019年3月全国英语等级考试（以下简称PETS）广东考区报名12月24日开始，28日截止！有意报考的考生今日起可登录报名网站（http://pets.neea.edu.cn），完成网上注册，根据实际情况进行考点选择、科目选择等，并进行网上缴费。

报名流程

第一步：注册统一报名用户

说明：此用户账号可以在本系统内各项考试报名时通用，不必为报考不同考试注册不同账户。

第二步：考生报考

说明：考生在申报保留成绩1小时内会收到PETS报名网站发送的申报结果通知邮件。

报名注意事项

1.报名详细步骤可登录中国教育考试网（网址：www.neea.edu.cn），进入子栏目“考试项目”--“全国英语等级考试” --“报名流程”查看。

2.报名网站推荐浏览器为IE10.0以上、Firefox40.0以上、Safari稳定版（暂不支持手机、ipad等移动通讯设备进行报名）。

3.报名期间，考生登录报名网站后可查询并选择本次可报考考点。考点可接受的考生数量有限，额满即止。

4.考生必须准确填报报考事项，缴费成功后，报考的考点及科目均无法修改。缴费成功后，如发现考生个人信息（不包含报考考点及科目）错误，可在报名结束前登陆报名网站“用户中心-我的报考-订单明细-报考详情”页面下修改，逾期将无法修改。

5.考生应在提交报名后的24小时内完成缴费，否则报考失效，不予保留考位。报名时未一次性完成缴费流程的考生可登陆全国英语等级考试报名网站“用户中心-我的报考-订单明细”，继续完成缴费。考生报名完成后，无论退考或缺考，报考费均不予退还。

６.报名网站支持支付宝及网上银行（务必使用推荐浏览器）进行缴费。

你问我答

1.注册信息与电子邮件能不能与他人重复或共用？

答：不能。必须是考生本人的。

2.使用护照报名的外籍考生如何填写姓名？

答：请严格按照护照上的英文姓名填写。

3.登录报名系统的用户名是什么？

答：已验证的电子邮箱。

4.如何使用“找回密码”功能？

答：必须存在已验证的电子邮箱，否则将无法找回。

（广东省教育考试院）