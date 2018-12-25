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做好校内课后服务，这些学校有经验

2018-12-25 08:37 来源：南方网
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从今年开始，广东全面推行校内课后服务，帮助家长解决了“孩子放学去哪儿”的困扰。如何把校内课后服务做好？近日我们走进多个试点区域和学校，探访它们在推行校内课后服务的特色做法。

9月3日起，华师附小每周开设丰富多彩的“430课堂”，内容包含学习拓展、科技、艺术、运动、外教教学、非遗文化、思维训练、公益课堂等共110个社团活动。

其中最具特色的是，华师附小携手非遗大师、传人打造“一班一特色，一班一非遗”校园，以自然班为单位，开设31个非遗课程，包括古琴艺术、纸雕艺术、戏剧文化等。

华师附小副校长江伟英介绍，每周四下午放学后是学校非遗课程时间，每月再安排一次年级集会，每个学期还有一次与大师面对面的机会。全校有95.5%的学生愿意参加非遗课程，每节课70元，学生缴35元，学校资助35元。

为了做好校内课后托管服务，半年多以前，华师附小就开始面向全校师生、家长进行调研，然后制订招标文件。当时有11家机构竞标，学校划定得分80分以上的前两名的教育机构才能中标。

为什么要选择两家机构？江伟英说：“两家机构的好处是不会造成垄断，可以形成良性竞争，也可以互相监督。”

此外，华师附小还引进“430课后管理平台”。教师可在平台上及时更新上课动态，还可以从平台上导出学生成长的档案袋，进行校本课程的开发。学生家长缴费、补退费、调班等问题均在这个平台上完成，给家长和学校带来了极大的方便。

中午11时许，餐饮企业把午餐送到学校，工作人员按手机订单，逐一将餐盒放入保温柜，学生放学后就能自行取餐。

2017年6月，广州市天河区华融小学在一、二年级试点“校园智能食堂”，得到家长和学生广泛认同。2017年9月起在全校铺开，目前有500多名学生在校用餐，约占全校学生的63.5%。

“校园智能食堂”由微信订餐系统和智能保温盒饭柜构成。配餐公司在订餐系统后台上传下周的菜单，学生和家长可在周末通过订餐系统挑选和预订下周的套餐。

记者在教学楼看到，每一层楼梯口都设有若干个智能保温柜。通电后，柜内温度可调节在40-60℃之间，每个格子上都标注了班级和学生姓名。

采访当天，午餐有两种菜式，其中一款是节瓜黄豆焖排骨，另一款是红萝卜炒肉。该平台每天都会提供A、B两款午餐，搭配标准为两荤一素一汤，每份12元。

华融小学校长郭文峰表示，启用“校园智能食堂”后，取得不错的成效：一是每餐都能让孩子吃到热的饭菜，二是选择多样可满足不同学生的口味，三是提升了学校管理效率和后勤服务水平。

除了提供午餐服务之外，华融小学还开设了课后兴趣课程，包括弦乐、管乐、合唱、足球、围棋、象棋、击剑、科学（生物、化学、物理、机器人）、中国舞、啦啦操、篮球、书法、水墨画画、语艺等14个课程。丰富多元的课程，满足了孩子们个性化的需求。

去年9月正式招生的肇庆市第一中学实验学校，目前有初一和小学一、二年级学生830人。让许多学生家长感到满意的是，从今年9月开始，学校开始提供校内课后服务。截至10月中旬，有53%的学生在校吃午餐、睡午觉。校长余锡坦说，国庆假期后选择在学校吃饭、午休的学生越来越多。

肇庆一中实验学校校内课后服务的费用参照端州区出台的文件标准，学生每天在校吃午餐10元，午休6元，课后托管6元。为保证学生吃得饱，学校要求餐饮企业配多一些米饭，记者发现不少初一男生吃完后都会主动去添饭。

肇庆市端州区教育局托管服务中心负责人钟卫权告诉记者，今年端州区分别给区内25所中小学6.5万元，用于改造学校的午休硬件条件。作为一所新开办的学校，肇庆一中实验学校在这笔专项经费的基础上，还增加投入，改造了8间教室作为学生午休的场所。午休室男女分间，每间午休室都配备了空调，还配了紫外线消毒车，定期进行消毒。

不仅如此，学校还加大午餐和午休工作管理力度，配备值班老师、行政、校医、清洁工人，给每位值班老师的补贴为看管午休100-150元/天，下午课后托管80-100元/天。余锡坦说：“其实，老师不应该斤斤计较，要敢于奉献，不要只盯着好处，要为了学生做好事。如果我们能做好校内课后服务，校园的教育生态自然也会变好。”

为满足新时代广大家长对中小学生校内课后服务的迫切需求，我省各地纷纷实行校内课后服务。目前，一些试点区域和学校的做法，尽管是在“摸着石头过河”，也存在不少困难和阻力，但无论如何，这项民生工程理应得到大家的包容和点赞。

来源 ：广东省教育厅、广东教育杂志社

编辑： 唐巧燕

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