汉唐文商即将赴美上市，致力打造辐射全球的文化教育平台

12月23日，汉唐文商教育科技发展有限公司赴美上市新闻发布会暨“和平小天使”赛事启动仪式新闻发布会在广州举行。

12月23日，汉唐文商教育科技发展有限公司赴美上市新闻发布会暨“和平小天使”赛事启动仪式新闻发布会在广州举行。汉唐文商教育科技发展有限公司计划2019年在美国OTC Markets上市。纳斯达克主板上市公司绿专资本作为该项目的上市顾问团队。汉唐文商核心团队就上市情况、未来产业布局等内容向投资人和媒体机构作详细解答。

汉唐文商赴美上市新闻发布会现场图

据了解，汉唐文商通过教育、文化、金融三大板块产业成熟的循环运作，形成了专属的新型生态发展系统，为教育事业正根工程的发展提供了可持续发展的广阔空间和经济资源；教育产业板块通过会员联盟单位，以孝仁文化运营了10年的幼儿园5I文化系统为基础，为联盟会员单位提供少儿正根工程所需的系统培养、家庭教育服务，形成有效的家校教育粉丝经济产业链；文化产业板块以举办全球性的少儿品牌赛事“和平小天使”作为项目起点，通过赛事延伸品牌IP产业，将具有重大社会意义的和平发展理念在世界范围内推广，形成全球化文化产业链的发展，创造经济价值延伸社会价值；金融产业板块在绿专资本的规划指导下，将用两年时间完成全球证券化上市运营的布局，在美国力争主板上市，以证券化的资本运营方式对该联盟进行可持续的高市值管理，获得充足的发展资金。汉唐文商的赴美上市，也将引起更多具备战略眼光的国际资本的热切关注。

汉唐文商路演现场

本次会议约有300人参会，包括全国众多著名券商、风投、创投、基金公司、会计师事务所、律师事务所等企业家及代表。纷纷表达了对汉唐文商未来愿景的信心及绿专资本快速辅导美国上市的兴趣。此次发布会活动流程共包括三个部分，分别是，汉唐文商上市路演， “和平小天使”赛事启动，汉唐文商赴美上市计划及 “和平小天使”赛事讲解。

和平小天使授牌赛事启动

汉唐文商教育联盟发起人廖璟宜女士在会中表示，凭借专业化的精英团队， 汉唐文商秉承博爱、和谐、富足、发展的经营理念，致力于打造教育、文化、金融三大板块产业的循环运作的一个推动全球和平事业健康持续发展的文化教育平台。汉唐文商正式启动赴美上市计划，是美国及全球资本市场对中国教育产业前景的认同；同时，汉唐文商希望能在将来辐射全球文化产业链，让具有重大社会意义的和平发展理念为世界所用，为全球家庭所享。