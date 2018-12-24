期末考试前，聪明的家长这样帮孩子复习

马上就要期末考试了，孩子们也进入了紧张的复习阶段。

马上就要期末考试了，孩子们也进入了紧张的复习阶段。

中教君看到后台有家长在问，在孩子复习的时候，家长该怎样帮他们呢？是嘘寒问暖、多加鼓励？还是不敢懈怠、日夜督促？

抽空给孩子听写

在小学语文考试中，经常会出现“看拼音写词语”“根据词语造句”等题目，这些题目要求孩子能分辨、正确书写词语。

很多时候，孩子看字词的时候认识，但是写的时候往往状况连连，不是写错了、写成同音字、就是这少一笔那少一横。

不过，如果词语中一个字写错，这一个词都不会得分的。

所以，即使孩子能认出、读出这些字、词语、古诗，家长也要去检查、听写，并且要求孩子能给这些词语造句、能解释出含义。

家长每天晚上可以抽空给孩子听写语文课本中和课后练习中的词语，古诗词下面的字词注释也要留意，同时，英语单词也可以成为听写的素材。

听写不一定要利用整块的时间，比如在车上、坐电梯的时候，也可以问问孩子，让他用手指比划。

不会的字词马上回家看书，这样的效果远比没有目的去看书要好得多。

听写的目的不是在于考孩子，而是让他们对自己学过的东西多少有个印象，在脑海里过几遍，遇见不会的立马纠正过来。

帮助孩子整理错题

孩子的学习家长不能代劳，毕竟思考的是他们自己。但是在复习资料的整理、准备上，家长们可以帮孩子。

当孩子学习的时候，家长们可以帮助他整理之前的错题，把难题、错题挑出来，孩子看的时候也不用费劲在一堆试卷中找了。

可以翻阅他的练习册，把错题用荧光笔做上记号，将那一页折起来；

试卷中的错题，字数少的话可以抄录下来，如果题目很长，可以剪下来，贴在错题本上。

学习是一个把书由厚变薄的过程，大部分题目孩子已经会了，翻看、寻找自己的不足，都很浪费时间，家长们多帮孩子筛选出来，可以节约时间。

找准弱点，坚持不懈

大部分孩子多多少少都会有薄弱科目，有的还在某个章节存在薄弱知识点。

有的孩子写数学作业，前面都很认真，唯独遇见几何题目要跳过去，问起原因说“不会，留着问老师”。

如果老师上课没有讲这道题，孩子不是就吃亏了吗？

即使老师讲了，他只看着老师在黑板上演算，自己没有去做一遍，这时把正确答案抄一遍又有什么用呢？

如果最近发现孩子遇见薄弱知识点就总是跳过去，一定要逼孩子一把，主动求解1道题胜过被动接受10道题！

在学习弱科遇到困难时，要鼓励孩子不看答案，不看书，不翻笔记，静下心来，认真寻求解题思路，结合解题过程深入理解基础知识。

明知是弱科，就不要逃避，期末考试之前肯定要多花点精力提升一下。

考前模拟，保持状态

期末考试不仅是对整个学期知识的考察，更是对孩子心理素质和考试策略的考验。

又过了半年，孩子考试前还会焦虑吗？

要想孩子在考场上从容不迫，考前的模拟练习肯定少不了，毕竟这些都是平时习惯的养成，不可一蹴而就。

在周末的时候，建议拿出整块的时间，让孩子提前模拟一下。

有的孩子总是把试卷当成普通作业去写，这样就无法发挥试卷的功能。

建议家长们可以定闹钟，没收书本、笔记本，让孩子真真正正达到考试的状态。

家长不妨扮演成监考老师，预演考试可能会出现的各种情况，提前让孩子适应考试状态，做好相应的对策准备，让孩子在考场上能游刃有余。

和孩子一起制订计划

和孩子一起制订期末复习计划。一定要针对孩子的实际情况，量身制定复习计划，然后写下来粘贴在醒目的地方。

今天复习什么，明天复习什么，都要写清楚，并且写下每天的起床和睡觉时间。

临近期末考试，很多孩子为了冲刺一下总是熬夜复习。但其实，晚上学习，不仅注意力难集中，而且还会耽误第二天的上课效率。

这种超强负荷的学习，往往会让孩子的学习效率大打折扣，倒不如有计划有节奏地复习。

摆正心态，不过分关注

经常遇见很多家长催促孩子“快点回家复习！”“等车又浪费时间了，你回家多复习一会儿!”

等车、走路确实会耽误时间，可是焦虑并没有用，而且这些焦虑的话会给孩子消极的暗示。

在孩子复习期间，你是用什么样的心态对待孩子呢？

有的会大鱼大肉、让孩子吃好喝好；有的则会更加严厉、看着孩子学习。

如果我们太过关心孩子，就会让他觉得害怕，万一自己考不好，岂不是辜负妈妈的心意？

太过严厉，也让孩子本来焦虑的心又多一层担心。

建议平时怎么吃、怎么说，在考试前仍然这样。

对待一个即将考试的孩子，以一颗平常心最好。不要整天把成绩、分数挂在嘴边，要减少对孩子的负面干扰。

期末考试前，家长可以和孩子多聊天，聊聊与学习无关的正能量内容，多用心用智慧帮助孩子，减少孩子的焦虑。