尚德机构与唯品会共建女性竞争力新生态，助力女性发展

尚德机构和唯品会希望通过此次合作，共建女性竞争力新生态，为中国女性发展贡献企业的力量。未来，双方还将加强合作，共同赋能中国女性的发展。

关注女性公益，赋能女性发展，尚德机构近日携手唯品会赋能女性学历提升，共建女性竞争力新生态。双方发起以“赋能女性、活出更美”为主题的女性专场活动，共创“女性职场大礼包”线上课程，提升女性软实力，还与政府部门一同，助力弱势女性群体发展。

尚德机构创立于2003年，十五年来始终强调推进教育的公平和普惠，提升女性群体受教育程度，正是尚德机构不断践行企业社会责任的组成部分。唯品会作为中国第三大电商品牌，致力于发挥电商优势，助力中国女性发展。双方理念不谋而合，希望通过此次携手共建女性竞争力新生态，提升女性价值。

《2018年中国女性职场现状调查报告》指出：女性的月平均收入比男性低22%。73.8%的职场人认为所在公司高管中，大部分为男性；75.2%的人认为所在部门中，经理级别以上的员工大部分是男性。女性群体在职场中仍面临着竞争力不足的问题。

为提升女性职场竞争力，尚德机构此次专项研发了“女性职场大礼包”课程。课程包括“职场技能”、“管理晋升”、“人文认知”和“教育心理”，内容涵盖女性从职场入职到晋升的全过程。同时，该课程还强调人文素养、精神气质等软实力建设，以提升女性职场魅力。唯品会将为尚德机构学员提供非遗文化启蒙视频和国家非物质文化遗产手工艺品，以鼓励女性学员参与学习，助力提升她们的气质和涵养。目前，该课程已经作为学历提升产品的补充，在“尚德机构公开课”小程序中上架。

此次尚德机构与唯品会的合作，还聚焦单亲妈妈群体。2018年1月至2月，唯品会公益首次在国内多城市对单亲妈妈服务需求进行了综合调研。调研数据显示，33%的单亲妈妈没有工作，超过30%的单亲妈妈月收入低于2000元。因此，在女性群体中，单亲妈妈的职场发展问题更需要得到社会的关注。

尚德机构此次积极支持“唯爱·妈妈+幸福赋能计划”，为单亲妈妈群体推出职场在线课程。考虑到单亲妈妈们需要照顾孩子、时间有限，这些课程将以“小程序录播”形式进行提供，以满足碎片化学习的需要。除了线上学习形式，唯品会也将组织单亲妈妈们进行线下的集体学习。

此外，尚德机构还参与了唯品会公益#勇敢前行，活出更美#话题活动，为单亲妈妈发声。同时，将在下周“唯爱相牵 为美好向前” 唯品会十载暖心女性公益荟上，与更多爱心企业、政府部门一同支持女性公益发展。

尚德机构和唯品会希望通过此次合作，共建女性竞争力新生态，为中国女性发展贡献企业的力量。未来，双方还将加强合作，共同赋能中国女性的发展。