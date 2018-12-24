900万毕业生迎来就业求职大礼包

据教育部副部长林蕙青透露，2019年全国普通高校毕业生预计834万人，再创新高。此外，海归留学生也开始进入就业市场。据不完全统计，2019年海归毕业生与本土毕业生相加，将接近900万之众。

“今年比往年更强调‘三到一创’，‘三到’就是到基层、到中小微企业、到国家和产业需要的地方，‘一创’就是指创业。”近日，教育部发布《关于做好2019届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》(以下简称《通知》)，第十三届全国政协委员、民盟中央教育委员会委员、天津市教育科学研究院副院长李剑萍教授一句话道出了该通知的核心内容。

“稳就业的任务之重前所未有，高校毕业生之多前所未有。”李剑萍在接受科技日报记者采访时表示。12月13日召开的中共中央政治局会议提出了“六个稳”：要进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。其中稳就业被放在第一位。

据教育部副部长林蕙青透露，2019年全国普通高校毕业生预计834万人，再创新高。此外，海归留学生也开始进入就业市场。据不完全统计，2019年海归毕业生与本土毕业生相加，将接近900万之众。

如此庞大的就业大军，能否在新政策引领下顺利渡过就业难关？

“三到一创”拓展就业渠道

“自高校扩招以来，毕业生就业压力一直都存在。”李剑萍告诉记者，高校毕业生充分就业是世界性、历史性难题。与往年相比，2019年的就业政策更加强调“三到一创”。“首先要鼓励毕业生到基层就业。”

《通知》还指出要充分发挥中小微企业吸纳毕业生就业的主渠道作用，围绕“一带一路”建设、雄安新区建设等引导毕业生到重点地区以及重大工程、项目、领域就业。此外，适应新业态、参军入伍以及到国际组织实习任职也是政策鼓励的就业选择。

在创业方面，新政策亮点也较多。李剑萍表示，这主要体现在两点：一是场地支持，二是资金扶持。因而，加大双创教育和创业指导服务成为各高校和有关部门做好就业工作的重头戏。“创业失败率高，毕业生缺乏经验，需要有效引导。”

李剑萍认为，大学生创业存在四个困难：缺乏场地、缺少资金扶持，税收、社会保障等配套政策还有待完善和落实，以及缺乏创业指导。

为此，高校首先要加大专业结构调整力度。“教育部强调要取消水课、建设金课，在我看来，‘水专业’的危害更大。”李剑萍称，专业性水平低、学校没有办好的专业会影响就业。“什么是好的专业呢？对于一般高校而言，就是经济社会发展需要、同时高校又能够办好的专业。”

其次，还要进行人才培养模式改革。“把专业教育、实践教育和双创教育融为一体。”不过，李剑萍称，只能说这些政策有助于引导就业和鼓励创业。“不可能保证每个人都充分就业。”

政策落实需要迈过“四道坎”

如何将一揽子毕业生政策落到实处？需要高校带头发力，也离不开整个社会的协同。李剑萍强调，就业政策落实是系统性工程，需要跨过四道坎。第一道坎是转变观念。“毕业生和社会都要意识到，就业不一定要到大城市、大机关、大企业去。”

第二道坎是解决上升空间不足的难题。“乡村发展需要大量人才，基层可以给学生锻炼机会，是一个双赢的选择。但到基层后，毕业生最担心的就是上升渠道。扎根是一部分，但他们也需要畅通的发展空间。”李剑萍说，待遇低、工作辛苦、照顾家庭、子女教育、交通不便等问题，都是横亘在他们面前的现实难题。“促进城乡均衡发展、建设美丽乡村、实施乡村振兴战略才能有助于突破困境。”

“完善社会保障体系和信用体系是第三道坎。”李剑萍表示，要解决看病困难、职业年金低、教育资源不均衡等问题。为什么健全信用体系很重要呢？“大学生通过政策性贷款创业，一旦创业失败后还不上贷款将严重损害毕业生的信誉。在诚信社会，一旦信用受损，对日后的生活、工作必定产生很大影响。“所以社会信用体系建设应该更加完善、合理、不至于影响毕业生的信用。”

最后，要坚定不移支持民营经济发展。李剑萍说，民营企业本身是就业大户。截至2017年底，民营企业吸纳了80%以上的城镇劳动就业。“大学生创业不仅能够实现自身就业，还可以带动就业。大学生创业过程中，有一部分企业将来也会成长为民营企业。如果政策不好，这些小企业不仅很难长大，还很容易被扼杀。”