2019年考研创近十年报考人数涨幅之最

此次招考，全国考生规模达到290万人，比去年增加52万人，涨幅高达21%，双双创下近十年来的历史新高。新东方在线国内考试事业部总经理、首席考研规划专家甘源分析说，研究生招生计划人数的增长远低于报名人数的增长，势必导致竞争白热化。

12月22日，2019年全国硕士研究生招生入学考试初试开锣。此次招考，全国考生规模达到290万人，比去年增加52万人，涨幅高达21%，双双创下近十年来的历史新高。新东方在线国内考试事业部总经理、首席考研规划专家甘源分析说，研究生招生计划人数的增长远低于报名人数的增长，势必导致竞争白热化。

考研继续“升温”

甘源介绍说，2019年考研报考人数比2018年上涨21%，不论是增长的绝对人数还是涨幅，都达到近十年来的峰值，多所招生单位的报考人数也都创下历史最高纪录。

其中，往届生报名人数增长超过应届。以2018年考研数据为例，应届生报考131万，比2017年增加18万人；往届考生报考107万，比2017年增加19万人。受非全日制考试改革的影响，越来越多的社会在职人群加入考研大军，成为报考人数增多的一个重要原因。

相比前两年，考研更加功利化。甘源指出，严峻的就业形势，是考研持续升温的主要原因。根调查，近七成考生希望通过考研改变自己的学校背景，提高就业竞争力。尤其是在职考生，学历逐渐成为打破升职加薪瓶颈的有效手段

命题难度不会有太大变化

随着报考人数大幅增长，竞争激烈程度上升，考试难度是否会“水涨船高”？甘源认为，答案是否定的。一方面，尽管招生人数增长导致竞争更加激烈，但从招生角度看，国家线总体上保持稳定，只有少数热门学科复试分数线可能有小幅上扬。另一方面，报考人数增加并不意味着考生整体应试水平同步提高，学霸毕竟只占少数。由于考研初试命题需要兼顾招生在地区、专业和院校方面的公平性，初试命题难度不会有太大变化。“多年来，初试命题难度一直非常稳定。”

每年考研会有一定的弃考率，基本稳定在10%-20%之间。他建议，考生要调整好心态，尽量坚持到底。弃考者包含部分对未来职业规划不清晰的考生，他们考研往往是跟风行为，由于信念不坚定更容易中途“离场”。对在职考生来说，时间紧任务重，顶着工作和学习双重压力，他们产生放弃念头的可能性也较大。

复试淘汰率可能激增

值得注意的是，国家线稳定并不代表每个招生单位的分数线稳定。从2007年到2016年，十年间，研究生招生计划仅增长了6%，远低于报名人数增幅。考生扎堆在部分院校，院校的复试分数线以及报考录取比例都在坐过山车，少部分院校的热门专业的报考录取比例突破40比1。

甘源预测，今年不少招生单位将继续提高复试淘汰率，形式多元化，难度加大。尽管有更多考生进入复试，但招生人数不变，更多考生会面临落榜，转而寻求调剂的机会。

他建议，考生应尽早做好复试准备，尽量提前联系导师或在读的学长，提升专业知识储备，短期突破英语口语和听力能力。这样，可以提高胜算，脱颖而出。