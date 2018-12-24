近视低龄化重度化不可小视

据媒体报道，伴随着近视的低龄化、重度化，许多家长都希望通过所谓“近视康复治疗”，来让孩子摆脱眼镜；而庞大的市场需求，也催生了一批良莠不齐的近视康复治疗机构。青少年近视率居高不下，家长的焦虑与日俱增，视力康复市场火爆，乱象丛生下要摘掉眼镜，竟也成了一个不大不小的社会问题。

据媒体报道，伴随着近视的低龄化、重度化，许多家长都希望通过所谓“近视康复治疗”，来让孩子摆脱眼镜；而庞大的市场需求，也催生了一批良莠不齐的近视康复治疗机构。青少年近视率居高不下，家长的焦虑与日俱增，视力康复市场火爆，乱象丛生下要摘掉眼镜，竟也成了一个不大不小的社会问题。

从“电视人”到“手机人”，电子设备的普及是近视低龄化、重度化的诱因所在，但家庭环境才是青少年身心健康的第一道屏障。从电视到手机等移动电子设备，人们接收信息由家庭空间的固定时段，向移动空间的随时随地转变，尤其是智能手机及应用的普及，让低龄儿童可以轻易地通过移动设备来获取信息、进行游戏、开展社交。

中国互联网信息中心发布的《第42次中国互联网络发展状况统计报告》显示，我国手机网民规模达7.88亿，且网民以青少年、青年和中年群体为主。诚然，拥抱新技术、新设备一定是主流，但即便是通过手机来获取知识、娱乐互动，低龄儿童和青少年也需要有成人的指导和引导，并尽可能短时间、高效率地来接触和使用。但现实中一家老小面对面，一人一部手机各玩各的，或者一部手机“包打天下”让孩子一个人看视频、玩游戏，大人则忙自己的事，这样的场景并不少见。要尽可能避免孩子成为“眼镜党”，那么家庭环境的原生土壤首先就是要利于青少年身心健康的，不要放任家庭日常生活由电子产品包围，孩子的身心健康由电子产品本身来“背锅”。

除了家庭日常生活，低龄儿童和青少年在知识信息的获取上，不仅要拼成绩单也要拼身体。尽管教育评价体系已经变得日益多元，但分数仍然是考核学生的重要指标，这让不少青少年在校园沉浸于书本作业，在校外又奔波于各种补习。这样看似远离了长时间使用电子设备，避免沉浸在虚拟现实中，但孩子们又疲于应付各种学习，眼睛近视的低龄化、重度化依旧躲不过。对低龄儿童和青少年来说，成绩固然重要，但身心健康和长远发展更重要。媒体报道称，目前国内高中生和大学生的近视率均已超过70%，小学生的近视率也接近40%，我国青少年近视率高居世界第一，而且这个数据还在逐年攀升。但出于多方面的考虑，有多少学校一再压缩体育课的内容和时间，又有多少家长觉得考卷分数比体育运动更重要呢？尽管有调查显示，73％的家长表示孩子已经近视，92％的家长担忧孩子的视力问题。但在强化身体锻炼、延缓或避免青少年成为“眼镜党”这个问题上，成绩优先于身体，仍让部分学校和家长短期的功利心占据了上风。

居高不下的近视率，火爆的视力康复市场，有需求更要有规范。孩子太小不希望过早戴眼镜，让不少家长忧心忡忡，不戴眼镜或摘掉眼镜摆脱困扰成了一件烦心事。仪器按摩、人工按摩、中西医视力矫正，眼膏、眼贴、舒目茶……治疗方法层出不穷、收费五花八门、从业者资质随意，隔行如隔山的家长们病急乱投医，一时分不清优劣好坏。“真性近视不可逆，视力康复只有保健作用”，有眼科专家表示，青少年近视是一个生理渐变过程，而所谓的视力康复训练只能起到保健作用，并没有治疗近视的效果。因此，学生家长也要有分辨是否涉嫌夸大宣传的能力，一旦个人消费权益受到损害或产生医疗纠纷，相关部门也应及时跟进。