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青年女高音林韶作客黄埔书院，分享“年轻艺术家”的逐梦之路

2018-12-23 10:07 来源：南方网
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她是世界巡演的年轻歌者，是踏实努力的大学生，更是逐梦音乐路上的奋斗者……她就是约翰·施特劳斯交响乐团签约女高音、星海音乐学院青年女高音林韶。12月22日，黄埔书院闻道读书会特别邀请到林韶分享“我的音乐之路和全球巡演之旅”故事。来自各界的音乐爱好者相聚一堂，共同聆听这位“年轻艺术家”的奋进之路。

黄埔书院闻道读书会现场

美丽绽放的背后是不懈努力，巡演让她更成熟

2017年，对林韶来说是特别的一年。这一年，她以优异的成绩考入星海音乐学院声乐歌剧系；也是这一年，她被著名的小提琴家安德鲁·瑞欧(Andre Rieu又译：安德列·里欧)从200多位候选人中选中，受邀参加其乐团成立30周年的世界巡演。

青年女高音林韶

从安德鲁·瑞欧的家乡荷兰马斯里赫特开始，一共个去了世界上18个国家和地区进行巡演，每一场演出都在万人广场或体育场，很受欢迎。巡演过程中，她和另一位中国女孩李静共同演绎了经典《上海滩》，引起了极大的反响，她们以特有的东方魅力赢得众多观众的认可和夸赞，这让她觉得很自豪。

“音乐是轻松的、诙谐的、优美的、 悲伤的，但美丽绽放的背后一定是所有人一丝不苟、共同努力的结果“，这次与世界顶级乐团合作的经历，对林韶而言意义非常，她借用安德鲁·瑞欧说过的一句话“我希望通过自己的音乐,希望把爱传到世界的每个角落,让每一个人都能听到我的⾳音乐后感到开心和幸福”表达自己的心愿，同时她也表示在这次巡演中学习到了许多东西，尤其在专业方面有了很大的进步；巡演的经历也让她在音乐的道路上更加成熟。

音乐路上庆幸有父亲的陪伴和指导

林韶表示，学习音乐是受到了父亲的影响。父亲是一位热爱音乐的发烧友，35岁时带着刚满月的林韶去北京学习声乐，一待就是5年。在林韶3岁时，父亲花1500元买了一台旧钢琴，此后她每天都坐在钢琴前认识键盘、熟悉音符、学习乐谱，开始了自学钢琴的日子。

除了营造良好的音乐学习氛围，父亲还经常带她进出音乐院校和音乐厅，学习观摩各类艺术名家和演出和音乐会，父亲毫无疑问是他音乐路上的指路人。

“我的音乐之路离不开我的父亲。他是不会弹钢琴的音乐老师，可他带着我北漂的几年、进出音乐院校、陪伴我练钢琴和那上万张CD，给我了最好的音乐启蒙，也给了我音乐人生的指引。”每每有人问到林韶音乐人生的指路人时，她总这么回答。

黄埔书院秘书长温碧瑞代表书院向林韶赠书《今日简史》

奋斗执着，人生需要不断学习充实自己

说到学习方法，林韶一直强调要脚踏实地，光环的背后是踏踏实实的付出。于自己而言，她说要先回学校继续学习专业知识；其次要学以致用，学习的同时如果有出演的机会，也应该抓住机会多历练。

林韶的父亲也来到活动现场，与在场家长分享自己的教育经验。林父亲对古典音乐十分执着，小时候每天都会“强迫”林韶弹唱一首古典歌曲；在她成长的过程中，父亲也总会“故意”给她设置磨难和挫折，希望她能更坚韧。

这次受邀来到黄埔书院分享自己的音乐人生，林韶认为很有意义。谈及阅读跟音乐的关系，她说，阅读对音乐人而言很重要。虽然我们无法直接体验到歌剧中各种不同的人生，但可以在阅读中体会人生百态，这些百态的人生又可以通过音乐表现出来。“从文字中汲取力量，音乐才能更加饱满。”

林韶演奏《一杯美酒》、《我的双唇，那火热的吻》

据悉，黄埔书院汇聚良师、益友、好书，坚持每月举办非常道读书会、每周举办闻道读书会、经常性举办论道读书沙龙，为大家提供阅读、学习、交流的平台。

编辑： 唐巧燕

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