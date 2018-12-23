孩子放学去哪儿？广东寻找“解题”新模式

近年来，广东省部分大中城市中小学生课后服务的问题越来越突出，“孩子放学去哪儿”的难题困扰着许多家长，已成为广大家长和舆论界议论的热点难点问题。

南方网讯 近年来，广东省部分大中城市中小学生课后服务的问题越来越突出，“孩子放学去哪儿”的难题困扰着许多家长，已成为广大家长和舆论界议论的热点难点问题。21日，广东省中小学校内课后服务工作现场会在广州举行。聚焦困扰家长的“4点半难题”，探索、推广广东经验做法，寻找“解题”新模式。

多市出台市级实施方案或实施办法

今年3月，广东省教育厅印发了《关于做好我省中小学生校内课后服务工作的指导意见》。此后，广州、深圳、佛山、韶关、河源、惠州、东莞、阳江、肇庆、潮州、揭阳等市出台了市级的实施方案或实施办法。其中，广州、深圳、佛山、东莞等市大面积开展了课后服务工作，其它大部分地市只有个别区或部分学校开展试点工作。汕尾、清远、云浮等市还未开展校内课后服务工作。

记者从现场会获悉，目前，广州、深圳、佛山、东莞等市争取到课后服务财政专项补贴，如广州对午休及课后托管实行财政补贴；深圳的“四点半”活动试点学校由市财政拨款补贴，按每生每年350元的标准给予经费补贴，学校通过购买服务的形式引入优质社会资源开展活动；佛山市的托管服务相关劳务费用以财政补贴形式划拨，按照每天每班托管补贴76.5元的标准，并按照当年实际班数及补贴标准每半年核发一次的方式下拨；其他课后服务基本采用学校无偿提供场地及设备设施，家长承担部分费用筹措经费。

针对课后服务工作涉及资金保障、收费管理、食品安全、第三方机构管理等问题。广东省教育厅副厅长王创表示，校内课后服务可为个别学习有困难的学生提供免费辅导，但要坚决禁止课后服务变相成为集体教学或补课；可以设定服务性收费或代收费，但应当坚持成本补偿和非营利原则，由学生和家长自愿选择，严禁乱收费行为。

目前，大部分地区只开展了午休及课后托管服务，基本是学校自我管理，而个性化课后活动除广州市外，大部分地区只是进行小规模的试点，由学校无偿提供场地、设备，引入第三方机构共同参与课后服务。校内课后服务工作存在场室和硬件不足、课后服务增加了教师工作量和学校管理难度、财政补贴经费无法落实等问题，接下来要逐步完善工作。

广州校内个性化课程收费远低于校外机构

会上，广州市教育局副局长华山鹰汇报广州市2018年秋季学期中小学开展校内课后服务工作的亮点和成果。广州市中小学开展课后服务的模式主要有学校直接管理、向第三方社会机构购买服务或与第三方机构合作开展等。构建了政府、学校、家长、社会共同承担的成本分担机制，政府给予适当的财政补助，学校无偿提供场地资源，家长负担合理成本，鼓励社会捐资支持，共同保障托管服务长效运转。此外，广州市还提出了教师取酬指导标准，原则上为每段（约90分钟，即2课时）60元至240元，或参考校内奖励性绩效分配方案的课标准。

据了解，广州市各区在推进校内课后服务实施方面各有亮点和特色，校内个性化发展课程收费远低于校外培训机构收费。例如，天河区学生参加校内个性化发展活动课程的费用仅为校外培训机构同类课程收费的30%～50%；花都区于今年6月启动“校园素质训练营”校内课后服务，课时费比社会机构低40%～60%。