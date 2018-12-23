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五邑大学与澳门科技大学共建“世遗双城”

2018-12-23 08:47 来源：南方网 黄烨倩
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　　开平的立园碉楼、赤坎古镇、仓东村，澳门的大三巴、妈阁庙、龙环葡韵，在江门艺术设计馆的一面墙上，同时展出了江澳两地的建筑写生画，这是五邑大学与澳门科技大学共建的写生课程“世遗双城”的结课作品，由第一期来自五邑大学的学生完成。笔者了解到，近日将会有澳门科技大学的教师到江门来“世遗双城”课程开展情况，第二期选修该课程的学生将会是该校的学生。

　　据介绍，“世遗双城”是由五邑大学与澳门科技大学共同开发的一门课程，利用两地的世界文化遗产资源，为两校学生打造一个互通共融的艺术写生平台。选修了该门课程的学生需要先后到两校完成课程，期间还会到开平、澳门两地的世界文化遗产区内进行建筑写生，时间长达14天。

　　其中，开平的写生地点有自力村、华侨私家园林的立园、骑楼街区赤坎古镇、文化遗产保育基地仓东村，澳门的写生地点有妈阁庙前地、大炮台、龙环葡韵、黑沙海滩，两地各安排了7天的写生课程。

　　“五邑大学与澳门科技大学联合开展江门澳门写生考察课程，一方面是为了挖掘两地近代中西文化交融的渊源与价值，另一方面可以让学生感受不同教学理念和思维，开拓学生们的视野、思维。”五邑大学艺术设计学院院长张超表示，共建课程“世遗双城”是江澳两地高校深化合作的开端，未来将会继续在共建特色专业、加强教师交流等方面推进。

　　据了解，到明年4月，五邑大学将会派部分教师到澳门科技大学开展为期3周的学习交流。同时，两校还将会互聘客座教师，进一步推进教学交流。

　　“文化、艺术无界限，在建设粤港澳大湾区的过程中，推进三地高校之间的文化交流、艺术交流应是第一步。”张超说。当前，五邑大学正与香港理工大学对接、洽谈，并计划加快推进“新中式家具设计工程中心”的建设，为两校日后的合作发展提供产业领域的培养平台。

编辑： 柯丹洁

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