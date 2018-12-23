港科大（广州）为何选择落户南沙？

粤港澳大湾区重磅教育合作项目落户广州南沙！21日，广州市政府、广州大学、香港科技大学在广州签署举办香港科技大学（广州）的合作协议。港科大将确定落户广州南沙，为广东和粤港澳大湾区的高等教育和科研创新注入新的发展动力。

粤港澳大湾区重磅教育合作项目落户广州南沙！21日，广州市政府、广州大学、香港科技大学在广州签署举办香港科技大学（广州）的合作协议。港科大将确定落户广州南沙，为广东和粤港澳大湾区的高等教育和科研创新注入新的发展动力。

进展

南沙区1.13平方公里土地用于办学

香港科技大学是世界知名研究型大学，在物理、工程、工商管理、生物科学及技术、环境及可持续发展等领域均达到亚洲乃至世界顶级水平。港科大来广州办学早有迹象。2017年3月，广州市启动商谈合作办学，积极引进香港科技大学来穗合作办学。

今年9月，广州市印发《建设国际科技产业创新中心三年行动计划（2018-2020年）》，提出将发挥香港基础研究和国际化环境优势，大力推动香港科技大学广州分校建设。

10月14日，广州大学与香港科技大学在香港签署了合作办学意向书。随着本次签署活动的顺利举行，广州市政府、广州大学和港科大合作办学事项也正式敲定。

接下来，广州市政府、广州大学、香港科技大学将加速推进香港科技大学（广州）的筹建工作，争取尽早获批招生。香港科技大学校董会及校方也将以全校之力，推动学校落户南沙开展合作办学。

记者从签署活动现场了解，广州市将在南沙区提供1.13平方公里土地用于办学，并将给予建设、办学经费等各方面的保障，努力把香港科技大学（广州）办成独具特色的世界一流高校，为广州市和粤港澳大湾区的建设提供有力的人才和智力支持。

展望

辐射大湾区注入国际化创新要素

港科大（广州）为何落户南沙？

随着广深港高铁的开通、港珠澳大桥的建成，作为粤港澳大湾区地理几何中心的广州市南沙区，通过搭建高铁、城际、地铁、高快速路相互衔接的路网体系，成为促进高端要素流通的重要枢纽。

“以前从香港尖沙咀坐船到南沙至少需要2小时，高铁开通之后，35分钟就能从南沙庆盛到达香港西九龙站。”香港科技大学霍英东研究院物联网研发总监高民，便是众多享受到南沙粤港澳大湾区门户枢纽红利的研究者之一。

南沙也正致力于将其在粤港澳大湾区中的地理位置优势转化为教育、医疗等社会发展要素融合优势，成为香港科技大学广州分校落地的“不二之选”。

“香港院校在科研经费、生源培养、科研成果转化等方面可获更长远支持，而内地大学可通过跟港澳院校间的合作提高国际化水平。”港科大公共政策研究院院长吴逊认为，合作办学的形式能够利用粤港澳三地的资源优势。

打造国际科技创新中心，是粤港澳大湾区的核心目标之一，港科大（广州）将为南沙乃至粤港澳大湾区的高等教育注入更多国际化的创新要素，辐射大湾区内城市群、驱动创新发展。

布局

与境外合办大学近半在广东

香港科技大学校长史维此前接受媒体采访时透露，港科大（广州）将提供与校本部同等的教育素质和水平，在人工智能、数据科学、机器人自动化系统、高级材料制造、生物科学及生物医学工程、金融科技、企业数码化、环境与可持续发展、物联网等学科开展教学活动及主题式学习，与校本部的学科架构形成互补。

在港科大进驻广州之前，已经有北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、香港中文大学（深圳）两所与境外合办大学落户广东。

加上北理-莫斯科大学深圳分校和广东以色列理工学院，广东拥有与境外合办大学4所，占全国总数的4/9。这批高校因雄厚的国际教育背景而备受广大考生欢迎，报考热度连年增加。

广东“开门办教育”的气度也让与境外合办大学的发展前景更加广阔。11月14日，广东高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划公布。其中，香港中文大学（深圳）、广东以色列理工学院两所与境外合办大学入选高水平大学重点学科建设名单，将获得进一步的经费和政策扶持。