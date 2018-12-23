用大数据精准构建大学生创业体系

“互联网+”、大数据等新兴技术的发展，全面推动了全国产业模式的改革和创新，同时也为大学生带来了更多的就业创业机遇与挑战。

近年来，大学生创业现象越来越多，更多地方政府出台政策支持大学生创业。在大学生创业浪潮中，也涌现了一些成功的大学生创业者，但依旧是极少的一部分。如何构建大学生创业体系，提高大学生创业成功率，成为一个新的研究课题。“互联网+”、大数据等新兴技术的发展，全面推动了全国产业模式的改革和创新，同时也为大学生带来了更多的就业创业机遇与挑战。

“互联网+创业”是现代职业、技能、环境发展的新模式，其切入点是“互联网+就业创业应用系统平台”，着重点是人才培养的高效化，突破点是大学生就业创业大数据，落脚点是为大学生、为国家、为政府提供准确的信息服务。大学生创业体系建设是一个系统工程，需要政府、社会、学校和家庭等方面共同实施。

对学校而言，开展大学生创业教育，形成创业文化，决不是培养几个小老板的问题，而是要在大学生中培养一大批具有创业精神与创业能力的带头人，使他们成为创造社会财富和促进经济持续发展的生力军。大学生在创业阶段将面临很多困难，譬如缺乏创业资金、缺乏社会关系等。但笔者认为，大学生创业的当务之急是构建一套合理有效的创业教育体系。

树立正确的创业观是创业教育的前提。大学生首先要转变就业观念，认识到创业并不是少数创新能力比较强、学习成绩优秀的大学生的事，而是人人都可以创业，但又并不是人人都可以轻松地成功创业。每个大学生都要重视对自己创新精神和创业能力的培养。在日常学习、生活、工作中要树立创业志向，培养创业精神，熟知创业过程，掌握创业技能，知晓企业管理。另外，在创业实践活动中，大学生对创业要有“风险意识”，要增强承受风险和失败的能力。做事情要踏实，不要眼高手低，希望一蹴而就，短时间内获得巨大收益。在对创业案例分析时要多思考为什么，并且学会换位思考，增强从职业角度整合资源、进行管理的能力，这样才能提高未来创业的成功率。另外，大学生们可以根据自己的专业和兴趣等，初步确定创业目标，并且制定创业方案，与指导教师一同讨论创业计划的可行性，不断完善创业方案，模拟运作企业。

营造良好的创业教育环境是创业教育的基本保障。要采取多种形式大力提倡和宣扬创业精神，提高师生员工对创业者社会价值的认识，在学校形成尊敬、支持、鼓励创业者的浓厚氛围。要根据创业教育的需要加强大学生创业的组织机构建设，形成主要领导亲自抓、分管领导重点抓、职能科室具体抓、全体教职工共同抓的局面，为创业教育提供组织和制度上的保证。

开设创业心理辅导是大学生创业教育的必要因素。创业是一个漫长的过程，成熟的创业心理对学生来说会显得至关重要。高校教师要做好创业心理辅导，开展实际案例分析讨论，让学生从经验教训中掌握创业的基本知识和技能。

构建“互联网+创业”大数据应用平台是大学生创业教育的有效手段。大学生大数据创业平台由应用系统和支撑系统两部分组成，应用系统可以实现创业相关信息发布、创业能力测试等功能，支撑系统由大数据分析系统、创新信息审核系统、培训系统、创业服务系统等组成，完成大数据分析和技术研发交流等主要功能。平台应具备以下功能和特征：

保障信息安全。在当下的大数据时代，一个功能强大的就业创业平台，首先要确保网络技术安全、个人信息安全。

建立创业保障机制。目前各省份政府加大了对大学毕业生的创业扶持政策，但大学生毕竟是没有社会经验的职业新手，创业成功率比较低。政府需要加强对大学生创业风险保障机制的建设，以解决大学生创业过程中个人大量投资和融资所碰到的众多问题。

整合多项功能。应用平台的运营模式需要多功能、多领域的信息集合，可将业务发展、专业技术模式、管理模式、政府信息模式进行有机衔接，做到创业信息发布及时化、技术支持精确化、审核评估权威化、创业合作安全化。

具有专业的大数据分析系统。大数据的分析可以向大学毕业生提供各种真实的就业创业信息、文理不同专业领域的就业创业趋势分析和就业创业成功率分析，为大学生就业创业指明方向。同时，提供专业需求数据分析和技术数据分析，为用人单位和政府部门提供精准的就业创业数据信息。

便捷权威的信息服务。应用系统平台的信息服务要保证准确、精确、安全，平台信息注册要严格审核，对个人和企事业单位都要保证注册信息的真实性，确保发布信息的真实权威性，建立诚信档案，利用大数据精准构建创业体系。

大学生创业教育体系的构建要充分帮助大学生树立正确的创业观，注重创业品质的培养，创业要保持独立性、好胜性、求异性、进取性、坚韧性等良好的创业品质。高校教师要主动适应大数据时代的特点和需要，不断提升自身业务素养，深入了解学生，成为大学生的良师益友，与学生共同制订创业计划，防范失败风险。要因人而异开展大学生职业生涯规划，充分利用“互联网+创业”的应用平台精准服务学生创业，在构建大学生创业体系中发挥引领作用。

（作者系南京师范大学徐蓓）