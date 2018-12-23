家长要如何提升孩子的心理健康水平，预防心理问题的发生呢？

近年来，青少年遇到的心理困扰越来越多：有的学业成绩优秀，却内心充满自卑；有的虚度光阴，在网络游戏中迷失了自己；有的来自充满冲突的家庭，个性孤僻，与父母、老师和同学的人际关系疏离；有的面对压力过度焦虑、抑郁，无法正常学习和生活……有的甚至患上精神障碍或出现自杀风险，这些现象令人惋惜，同时也提醒我们——预防“心灵之殇”，必须行动起来

作者：赵军燕（首都师范大学心理素质教育与咨询中心主任）

为什么孩子进了大学后会出现各种心理问题？其实，很多学生的心理问题在中小学阶段就已经初露端倪。中国人民大学的俞国良教授曾打比方说，心理问题就像煮饺子，可能在幼儿园就“下锅”了，但到高中、大学才浮上来。那么，家长要如何提升孩子的心理健康水平，预防心理问题的发生呢？

丰富心理营养，提升孩子的自我价值感

简而言之，自我价值感是指人可以感觉到自己的存在以及自己的重要性。如果用一棵树来比喻一个人的生命状态，自我价值感则是这棵大树的根系。如果父母能够帮助孩子提升自我价值感，让他们相信自己存在的价值和意义，相信自己值得拥有更美好的东西，他们就会努力学习，用优秀的行为去展现自己的价值，哪怕遇到挫折也不会轻易放弃，而是将这作为成长的机会。就像大树有着扎实、稳定的根系一样，即使遭遇风雨，也会将自己的根系扎得更牢、更深。

我们知道，每一位父母都想给孩子最好的爱，让孩子健康成长。然而，很多时候孩子却没有感受到父母的爱。因此，父母首先要学会如何爱，针对孩子的需要提供丰富的心理营养，让孩子感觉到“爱”始终就在身边，提升孩子的自我价值感。

在婴幼儿时期，父母可以用无微不至的照顾，让孩子有安全感、归属感和对父母的信任，体验到自己的重要性和价值。然而，当孩子进入青春期，开始追求独立与个性化的时候，父母需要给孩子提供独立发展的空间，给予孩子接纳、理解、尊重和信任等心理营养，让他们感受到自主成长的力量。

著名的婚姻家庭问题专家盖瑞·查普曼认为，爱的语言包括：欣赏、鼓励的语言，赠送礼物、身体接触、服务的行为、一段有品质的时光。很多时候，家长是通过赚钱养育孩子、给孩子做饭、收拾房间等服务的行为来表达爱的，但是孩子却期待父母能给予他们欣赏和鼓励的语言，或者陪伴他们，度过一段有品质的时光。在教育孩子的过程中，父母要经常反省自己：我说了什么或做了什么，能让孩子体验到爱、安全感、归属感与信任感？这样才能及时调整自己表达爱的方式，让孩子感受到来自家庭的支持。

培养使命感，引导孩子确定有意义的人生目标

美国精神病学家维克多·弗兰克曾多次被关进纳粹集中营，但最终幸存下来，并创造了“意义疗法”，将人生目标视为一种能让个体活下来的内在力量。他在回忆这段经历时说，在充满死亡气息的黑色集中营里，那些有着人生目标、坚定信念和意义感的人会比其他人更容易活下来。

一个有过多次割腕自残经历的小学生问咨询师：“老师讲过，每个人的生命都是竞争的结果。上万亿个精子经过激烈的竞争，只有赢的那个精子才能和卵子结合，才有了我的出生。从小到大，我就一直和别人竞争，不是我赢，就是我输。我赢了，会害怕下次不能赢；我输了，又觉得自己很没用。如果一辈子都在竞争输和赢，活着还有什么意思呢？”这些话说出了很多学生内心的困惑：我们努力是为了什么？是为了比别人强？拥有更好的生活条件？还是让父母感到骄傲和自豪？

父母要帮助孩子确立有意义、有使命感的人生目标，将孩子的人生目标和对国家、对社会的贡献结合起来。如孩子的人生目标是“将来赚很多钱”，父母可以问孩子：“你赚了很多钱以后，可以为别人、为国家和社会做出什么贡献？”“你说了什么或做了什么，可以让世界因为你的存在而更加美好？”通过引导，帮助孩子建立有意义的人生目标。

有些孩子认为，确立目标只会让自己感到更加焦虑和无望。只要没有达到目标，就会觉得自己不够好；即使有一天达到了目标，在片刻的快乐之后又会陷入追求新目标的焦虑中，因为达到目标本来就是自己应该做到的事情。显然，这些同学将目标当作自己必须要达到的一种“要求”。

父母要引导孩子确定有意义的人生目标，并将之作为努力的方向。孩子朝着目标迈出的每一步都是在做越来越好的自己。我们可以给予孩子欣赏，与孩子一起体验成长的喜悦。在接近目标的途中，他们可能会遇到这样或那样的困难，父母要和孩子站在一起，接纳他们的现状，欣赏他们的努力，帮他们将挫折转化成为历练自己、自我提升的珍贵礼物。

进行有效沟通，真正走进孩子的心灵

每个家庭都有温馨的幸福时刻，那时候，父母和孩子之间无须考虑如何沟通，大家的语言、身体姿态都已充分表达了彼此之间的接纳与爱。然而，当家庭面临压力和冲突时，一些父母往往会运用讲道理、指责、命令、威胁等方法应对，导致亲子关系恶化，沟通失效。那么，当亲子之间存在分歧和冲突时，父母要如何和孩子进行有效沟通呢？

觉察——回到当下。

面对孩子的负面情绪，家长首先要调整好自己的情绪，平静下来后再和孩子沟通。方法如下：觉察到自己有负面情绪——深呼吸（吸气——屏息3秒——呼气），告诉自己“我现在生气了”。然后体验生气时身体的感觉，接纳身体上的各种反应，渐渐的，情绪就会平静下来。

建立联结——有良好的关系才会有良好的教育。

有些家长经常会问，为什么很多亲子书籍中介绍的技术对我孩子根本不管用？其中一个重要的原因是，父母还未和孩子建立联结，便急着给孩子讲道理，沟通效果自然不好。如何建立联结呢？父母要带着发自内心的微笑，问孩子：“发生什么事情了？快讲给我听听。还有吗？还有吗……”耐心听孩子讲述事情的经过，接纳孩子讲的所有内容，不评判孩子，以免让评判阻断亲子沟通的桥梁。

人们看一个人，往往只看到其行为。其实，行为仅仅是冰山的一角。在亲子沟通中，我们要想走进孩子的心灵，就要看到其行为下面的冰山，理解孩子的感受和其内心的需要。这个沟通过程可以表示为：描述事实+表达孩子的感受+表达孩子的需要+表达孩子的期待。

在孩子成长的过程中，父母对孩子最好的帮助就是不主动提供帮助，而是带着信任，将选择权交给孩子，并引导孩子思考行为后果及承担责任。即使有时候孩子会犯错，这也是孩子在成长过程中需要付出的代价。父母可以在孩子需要的时候提供支持，让孩子感受到父母的信任与爱。

父母与孩子建立联结，并倾听到孩子的感受和需要，然后征求孩子的意见，如“你现在愿意听听我的感受和需要吗？”这时候，孩子被接纳、理解的需要已经得到满足，会很愿意倾听父母的内心想法、感受和需要。这时候，父母对孩子的教育才会起到作用。父母表达感受和需要的方式和第二点相同，即:描述事实+表达自己的感受+表达自己的需要+表达自己的期待。

教育是父母和孩子共同成长的人生旅程。父母首先要不断自我成长，提升自身的心理健康素养。同时，根据孩子成长的需要，适时转换角色，尊重孩子的自主选择，让孩子在和谐民主的氛围中健康成长。让家庭更幸福，社会更和谐。

案例

她很优秀，却找不到生命的意义

小A是一所重点高校的大四学生。一天凌晨，她在学校宿舍楼高层坠亡。消息传来，老师和同学们都很震惊，大家似乎找不到任何让小A轻生的理由：在学习方面，她年年获一等奖学金，毕业后准备出国留学；作为一名院系的学生干部，她工作能力很强，业绩突出；在人际关系方面，她对人态度温和，脸上始终带着微笑……但是，据她同宿舍的同学反映，小A表面上看起来乐观开朗，其实她的性格很内向，在宿舍里很少和同学交流，也没有较亲密的朋友。她的家庭经济条件不错，让她从小受到良好的教育。父母经常在假期带她出国旅游、开阔视野。妈妈对她的期待很高，每天都会打电话询问她的学习情况，但她很反感这些，经常中途挂掉妈妈的电话。她和父母的关系一般，假期也不愿意回家。

小A在遗书中写道：从中学开始，我似乎就在等着这一天的到来。活着就在不断与别人竞争，小学时努力考好的中学，中学时努力考好的大学，大学时努力考研和出国……在一路前行的路上，体验到焦虑、恐惧和挫败，害怕别人发现我无用的真实面目。在别人羡慕或嫉妒的目光中，我不知道自己为什么活着，扮演着“优秀”的角色，带着伪装的微笑，却找不到存在的意义……生而为人，好累……与其继续讨好，不如提前退场……

当学业不再是唯一的荣耀

一年前，小W从偏远的农村考到某大城市的重点高校就读。作为村里唯一一名考入重点高校的学生，他成为当地的“名人”和整个家族的骄傲。刚刚进入大学时，小W的状态很好，不仅学习努力，还积极参加社团组织的各种活动。然而，他逐渐发现周围的同学大都学业优秀、能学会玩、家庭经济条件好或多才多艺，尤其是大一期末的考试结果给了小W很大的打击：他第一个学期挂科两门，第二个学期挂科四门，让他对自己引以为傲的学习能力产生了怀疑，摧毁了他最后的自信和希望。

当学业不再成为唯一的荣耀，小W陷入了自卑、焦虑、沮丧和痛苦之中。他出现了严重失眠，经常感到很疲惫，干什么都提不起兴趣，每天下决心去上课，但就是走不出宿舍。最后索性连老师、同学的电话都不接了……小W给父母打电话，想回家休学一年。但是，父亲知道了小W的学业状况很生气，骂他“不思进取”、“懒”、“没有骨气”、对不起家人多年来供他上学的辛苦付出。父亲要求他振作起来，不许当逃兵，休学回家只会被别人笑话……听了这些话，小W告诉心理咨询师，他的心就像“被捅了一刀”。以前父母口口声声说一切都是为了自己，其实只是因为自己可以给他们“挣面子”罢了。小W觉得自己就是家庭的累赘，白白浪费家里的金钱，活着没有意思。

在咨询师的建议下，小W去精神专科医院就诊，被诊断为抑郁状态……