香港科技大学将在广州南沙合作办学

12月21日，广州市政府、广州大学、香港科技大学在广州签署了举办香港科技大学（广州）的合作协议。

继中国教育科学研究院粤港澳大湾区教育研究中心正式落户广州后，又一粤港澳大湾区教育重磅合作项目落地广州。12月21日，广州市政府、广州大学、香港科技大学在广州签署了举办香港科技大学（广州）的合作协议。张硕辅、黄宁生、温国辉、潘建国、蔡朝林、王东等省、市领导，教育部国际合作与交流司副司长李海，国务院港澳办交流司巡视员黄光，香港中联办教育科技部部长李鲁和香港特区教育局副局长蔡若莲，香港科技大学校董会主席廖长城、校长史维以及省、市有关部门和广州大学领导出席签约活动。

香港科技大学是世界知名研究型大学，在物理、工程、工商管理、生物科学及生物技术、环境及可持续发展等领域均取得突破性成就。

为推动粤港澳大湾区建设，广州市积极引进香港科技大学来穗合作办学。在教育部、国务院港澳办、香港中联办等国家部委办、香港特区政府和广东省委、省政府的高度重视、悉心指导和积极推动下，广州市和香港科技大学抓住粤港澳大湾区规划发展历史机遇，自去年3月启动商谈合作办学以来，双方洽谈顺利，进展迅速。今年10月14日，广州大学与香港科技大学在香港签署了合作办学意向书。

广州市将在粤港澳大湾区地理几何中心南沙区提供1.13平方公里土地用于办学；香港科技大学校董会及校方以全校之力推动学校落户南沙开展合作办学。

接下来，广州市政府、广州大学、香港科技大学将加速推进香港科技大学（广州）的筹设工作，争取尽早获批招生，积极推动在国际一流大学建设、高端科研创新平台共建共享以及科研成果转化与产业促进等方面的实质性深度合作，努力把“香港科技大学（广州）”办成独具特色的世界一流高校，为广州市和粤港澳大湾区的建设提供有力的人才和智力支持，并以此为契机，进一步深化穗港两地教育、科技交流和合作。

（来源：广州教育）