研究生考试22日开考

2019年全国硕士研究生招生考试将于12月22日正式拉开帷幕啦！

2019年全国硕士研究生招生考试将于12月22日正式拉开帷幕啦！辛苦备战一年，成功的彼岸近在眼前。考试在即，小编再三提醒考生几点：

一、合理安排时间，按时赴考

1.2019年全国硕士研究生招生考试初试时间为：2018年12月22日至23日（每天上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。超过3小时的考试科目在12月24日进行（起始时间8:30，截止时间由招生单位确定，不超过14:30）。

2.考生要提前安排好出行时间、交通工具和行车路线，避免考试迟到。考试当天，个别考点周边举行马拉松比赛，有关考生更应提前出门赴考。

3.要注意以下时间点：

①开考前半小时(上午8:00，下午1:30)，考生可以进入考场；

②开考15分钟后，禁止迟到考生进入考场；

③每科考试结束前30分钟起，考生方可交卷离场。

二、带齐考试相关证件

赴考时，考生必须持本人有效居民身份证和准考证，两证齐全方可参加考试。

三、诚信考试，遵守考场规则

1.进考场时不要携带任何文字资料、电子存储设备、手机及其它无线电通讯工具。

2.各科统考科目均实行网上阅卷，要注意书写用笔的规定。选择题必须用正规的2B铅笔填涂作答, 所选答的信息点要涂满涂黑，填涂多项选项题时要保持同一道题目的几个涂黑点的黑度基本一致；非选择题必须用黑色签字笔作答。

3.请各位考生务必诚信应考。《刑法修正案(九)》明确规定组织作弊、代考替考、非法出售答案等行为将被追究刑责。

（来源：广东省教育考试院）