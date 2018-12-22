2018年十大网络用语发布

2018年12月19日，国家语言资源监测与研究中心发布了“2018年度十大网络用语”。本次发布的十大网络用语依次为：锦鲤、杠精、skr、佛系、确认过眼神、官宣、C位、土味情话、皮一下、燃烧我的卡路里。

2018年12月19日，国家语言资源监测与研究中心发布了“2018年度十大网络用语”。本次发布的十大网络用语依次为：锦鲤、杠精、skr、佛系、确认过眼神、官宣、C位、土味情话、皮一下、燃烧我的卡路里。

“2018年十大网络用语”解读

（一）锦鲤

锦鲤，本是一种高档观赏鱼。2018年国庆期间，支付宝官方微博推出寻找“中国锦鲤”转发抽奖活动，中奖者即为“中国锦鲤”，引发网友疯狂转发。“锦鲤”一词也因此走红，成为“好运”的象征，隐含了人们对美好生活的向往。

（二）杠精

指抬杠成精的人。这类人以抬杠为己任，往往并不关注客观事实，经常为反对而反对，不管别人所说内容的对错而进行持续的反驳。

（三）skr

原指汽车轮胎摩擦的声音，后随着某流行歌手在综艺节目中的频繁使用而迅速走红，并被网友模仿传播。当遇到某些认可的事情时，会用skr表达佩服、赞扬之意。

（四）佛系

最早来源于日本某杂志介绍的“佛系男子”，指爱独处、专注于自己的兴趣、不想花时间与异性交往的男人。在国内社交平台流行后，该词泛指不争不抢、不求输赢的人，表达了一种按自己方式生活的人生态度，并衍生出“佛系青年”“佛系女子”等一系列词语。

（五）确认过眼神

源自歌曲《醉赤壁》里的一句歌词“确认过眼神，我遇上对的人”。该词语作为网络用语开始流行是在2018年的除夕。某网友发布了一张内容为“确认过眼神，你是广东人”的图片，借以吐槽广东人的过年红包面额很小，引发网友对各地红包数额的讨论，从而使该语爆红网络。

（六）官宣

2018年10月，两位明星在微博上公布结婚喜讯时使用了“官宣”一词。因二人粉丝众多，该词的使用受到高度关注，并被广泛模仿使用。“官宣”字面意为“官方宣布”，现泛指某人或某机构对外正式宣布消息，表达广而告之的含义。

（七）C位

“C”一说为英文单词center的缩写，意为中央、中心。“C位”一般指舞台中央或艺人在宣传海报的中间位置，后被引申为各种场合中最重要、最受关注的位置。

（八）土味情话

指那些听起来腻人、带着土气、冷幽默式的情话，多采用转折、夸张的表达方式。例如，我对你的爱，就像拖拉机上山轰轰烈烈。

（九）皮一下

该词源于方言，走红于游戏解说，后被网友广泛用于社交网络。“皮”在方言里是调皮、淘气的意思。“皮一下”用于吐槽对方很调皮，不按常理出牌，常用于微博上具有反转性的搞笑内容。

（十）燃烧我的卡路里

此语为歌曲《卡路里》中的一句歌词。这首歌因其独特的旋律和歌词火遍全网，成为广场舞、健身房的火热神曲。

网络用语大多幽默风趣、风格鲜明，是互联网语言生活方式的代表性特征之一。它们的来源多种多样，或为网友有意设计，或为无心之作。本年度的词语生动描绘了网民2018年的关注关切和喜怒哀乐：遇到困难与挑战，大家会祈求“锦鲤”带来好运；人与人相处难免有摩擦，我们要保持一颗平和、淡定的“佛系”之心，对他人多以“skr”点赞，少做“杠精”；遇到喜欢的人，在“确认过眼神”后，不妨大大方方的“官宣”，并来一段“土味情话”“皮一下”；处在关键的“C位”，责任重大，自当撸起袖子加油干；人民的生活越来越好，越来越需要广场舞和健身房“燃烧我的卡路里”。透过这十个流行网络用语，一副鲜活生动的网民生活百态图跃然纸上。

“2018年十大网络用语”是基于国家语言资源监测语料库（网络媒体部分），采用“以智能信息处理技术为主，以人工后期微调为辅”的方式提取获得的。监测语料库包含了代表性网络论坛、网络新闻、博客等不同媒体形式的海量年度语言资源，有力地用数据反映了年度流行网络用语的使用情况。其中，仅网络论坛的原始文件就约有55GB,包含了约46万个帖子。

（来源：教育部网站）