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大咖分享！新高考改革会遇到什么棘手挑战?

2018-12-21 17:45 来源：南方网 柯丹洁 翁子盈
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　　南方网讯　2014年，新一轮高考改革启动，浙江、上海率先试点，从2014年-2017年，完整地走完了第一轮高考改革的实践。而继2017年北京等4省市启动高考改革后，今年，高考改革将进入全面推进阶段，多个省市宣布启动新高考改革。此次制度改革是1977年恢复高考以来规模最大、涉及面最广的一次改革，对中学课程改革设计、学校评价体系、人才培养模式等产生了直接影响，对各地中学提出了新的要求和挑战，也对高校产生了影响。

　　“新高考”新在哪里？高中应如何应对？为搭建高校和中学的交流互动平台，11月8日，近百所内地重点中学、多所香港中学校领导以及10所重点大学的老师齐聚珠海，参加北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（以下简称“UIC”）举行的“高考改革背景下的全国高中校长论坛”，共同探索中国教育事业的改革和创新之路。

　　谈及此次主办论坛的初衷，UIC校长吴清辉说：“UIC希望通过努力，让大学人才选拔和中学育人进行接轨。在此基础上，希望能和中学开展全方位、多层次的合作，以迎接高考改革带来的历史机遇和挑战。”

　　“高考是招生和考试原始核心功能，主要功能是选拔人才。新高考之后，它还要当基础教育推动器、指挥棒。”中国教育在线总编、国家教育考试指导委员会专家成员陈志文认为，高等教育从精英进入普及化，需要对高考这把尺子进行调整，它为升学矛盾缓解创造了外部条件；解决教育的挑战与完善高考录取制度成为改革最核心推动力。

　　新高考改革，学校可以做什么？“学校要探索，适合自己的学生才是最好的，教会他们的思维，他们才会进行人生规划。”浙江教育出版集团教育科学研究院秘书长董莉提议，学校应该发挥其在高考改革中的主体作用，不断实施自下而上的创新实践。要完善学校的课程体系，并且课程体系应该个性化的，选修科和必修科要紧密融合。要统筹安排高中三年的教学计划，淡化年级界限，淡化选考组合。要大力推进选课走班教学。还要加强生涯规划教育，唤醒学生自我规划意识。

　　生涯规划是一个人有计划有掌握的自我实现的过程，对于面临学科及职业选择的高中生来说非常重要。全球职业规划师陈璐博士在论坛上说道，目前的高中生涯规划教育存在发展不平衡、专业引领不足等现象，核心方案应是用专业知识指导学生成熟地进行生涯规划，并大力开展全人教育，注重体验式教育。

　　UIC成立于2005年，是首家内地和香港高等教育界合作创办的大学，是内地第一家博雅型大学。自成立以来以促进内地高等教育多元化为使命，多年来走在高考招生改革的前列。作为高校，UIC正试图用自己的力量和资源与大家一同面对新高考改革。

　　“高考改革背景下的全国高中校长论坛”亮点频频，快看看小编为您剪辑的精彩画面。↓↓↓

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论坛视频集锦

　　最犀利

　　新高考改革会遇到什么棘手挑战?

　　中国教育在线总编、国家教育考试指导委员会专家成员 陈志文：

　　新高考一旦启动，马上就是走班选课，就是生涯规划，生涯规划这件事非常复杂。这是新高考改革后带来比较棘手的问题。（一些所谓的生涯规划）他基本的逻辑是学什么做什么，想从事这个行业、这个专业，去学这个专业，首先默认这么一个逻辑，但是这个逻辑存在吗？更糟糕的是，高一就要确定（生涯规划）这件事。这件事很难解决，所以这一块需要我们花大力气解决。

　　浙江教育出版集团教育科学研究院秘书长 董莉：

　　（在中学层面有）四大挑战，我们学生会不会选择？老师能不能开发？校长如何构建课程体系？以及在新的体系下，在行政班和教学班并存的情况下，我们的学校如何开展管理？这都是新的挑战。

　　我们很多校长来思考一下，在（新高考选考科目成绩按等级赋分）制度下，假如说我们追求一种分数的极致化，这时候可能给我们带来什么样的问题？

　　假如我们不得不面对最后的高考成绩，对于不同层次的学校来说，可能有必要制定自己的方案，每一个学校有自己的特色，这也是新高考给我们带来的必须要面对的课题。（此外）现在高考多多少少有一点高中热、高校冷的现象，高校思维还没有改变。

　　中国教育在线总编、国家教育考试指导委员会专家成员 陈志文：

　　改革本来是试错的过程，核心是尽快完善它。所以我想强调一下，说问题并不等于否定高考改革或者质疑一些东西。

　　各界观点

　　我们将这样迎接新高考改革

　　北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院校长 吴清辉：

　　估计每个省市都有不同的措施，我们也会密切关注。希望（各界）能够共同找出一些（方法），使同学们能选到能充分发挥自身潜力的学科以及学校。

　　天津市耀华中学 言承璎：

　　我们也是接受了浙江的一些经验和教训，所以我们属于动作不是特别大。像高一主要是加了一些生涯规划课，另外，在学生选课的引导上下了一些功夫。即便天津，各个地方选课走班也不太一样。(有的）从高一下学期就开始选课走班了，一人一张课表（有的几所学校）他们联合起来网上选课走班。（对于新高考改革）家长和学生都有点迷茫吧，总是心里有点惴惴不安。

　　中国教育学会会长、原北京师范大学校长 钟秉林：

　　（高考）改革目前还在积极平稳往前推进。这里涉及了很多方面的改革，既有观念问题，又有体制机制问题，还有具体的考试内容方针问题，还是靠大家一起努力，在逐步地往前推进。

　　我觉得广东的基础教育整体发展水平，教学改革的基础，教师队伍的配备情况，基础教育的均衡发展情况，以及大学和高校对高考改革的准备，符合了广东进入改革的条件。

　　其实广东在借鉴上海、浙江的经验，吸取他们的经验教训，在这基础上，结合广东学校的实际情况。现在（广东高考改革）方案也正在出台了，这个方案我们一边推进，一边不断地进行跟踪评价，必要时进行调整，我相信是会成功的。

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编辑： 柯丹洁

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