以学术引领市场，三方签订战略合作协议整合艺术品资源

2018年12月13日下午，广东崇正拍卖、岭南美术出版社和广州汇正艺术三方战略合作协议新闻发布会在广州东方宾馆隆重举行。

2018年12月13日下午，广东崇正拍卖、岭南美术出版社和广州汇正艺术三方战略合作协议新闻发布会在广州东方宾馆隆重举行。本次发布会围绕“以学术引领市场”这一主题而开展。广东崇正拍卖有限公司在艺术品方面有着丰富的出版资源，广州汇正艺术拥有强大的装帧设计团队力量，岭南美术出版社是华南地区唯一的专业美术出版社，拥有专业的编辑策划能力，此次战略合作，使三方在学术领域、艺术市场等方面能有深入融合与新的突破。岭南美术出版社李健军社长、林锋副社长、刘向上副总编辑参与了本次发布会。

发布会现场

三方签订战略合作协议

广东崇正拍卖首席执行人许习文（右）岭南美术出版社社长李健军（中）广州汇正艺术总经理宋浩（右）

广东崇正拍卖首席执行人许习文先生在会议致辞中表示“以学术引领市场”是一开始定下的基调，因此，出版是学术极为重要的环节和体现。岭南美术出版社整理、编辑和出版艺术品，是崇正拍卖重要的合作伙伴，希望通过这次三方合作，能更强、更快、更好地整合艺术品的资源。

广东崇正拍卖首席执行人许习文致辞

岭南美术出版社李健军社长非常认同“以学术引领市场”的理念。岭南美术出版社作为广东唯一的专业美术出版社，一直专注专业美术出版，同时，广东崇正拍卖着重力不单在市场上，也在艺术品出版物品质上、学术上极为关注，因此此次三方战略合作的意义重大。

岭南美术出版社社长李健军致辞

本次战略合作促使广东崇正拍卖有限公司、岭南美术出版社、广州汇正艺术三方加强更紧密的合作关系，三方将取长补短，更加合理地利用和优化自身资源，以达成更良好的合作。