2019年3月全国英语等级考试（PETS）广东考区报考简章

全国英语等级考试（以下简称PETS）是国家教育部考试中心主办，用于测试应试者英语能力的等级水平考试。

全国英语等级考试（以下简称PETS）是国家教育部考试中心主办，用于测试应试者英语能力的等级水平考试。

报考者不受年龄、职业、民族等限制（义务教育阶段学生除外），可根据本人掌握英语的实际情况，选考不同的级别，但一次只能报考一个级别。

按照有关规定，本项目不接受义务教育阶段学生报考。严禁考生一次考试重复报考同一科目，否则将按照违规处理。

一、开考级别及考试时间

二、报名时间及方式

报名时间：2018年12月24日9时-28日16时。我省PETS采用全国统一的网上报名系统进行报名。

三、报考手续

（一）报名

考生在规定的报名时间内登录报名网站（网址：http://pets.neea.edu.cn），完成网上注册，根据实际情况进行考点选择、科目选择等，并进行网上缴费。有关详细步骤可登录中国教育考试网（网址：www.neea.edu.cn），进入子栏目“考试项目”--“全国英语等级考试” --“报名流程”查看 。

报名网站推荐浏览器为IE10.0以上、Firefox40.0以上、Safari稳定版（暂不支持手机、ipad等移动通讯设备进行报名）。

考生必须准确填报报考事项，按规定网上缴交考试费。缴费成功后，报考的考点及科目均无法修改。缴费成功后，如发现考生个人信息（不包含报考考点及科目）错误，可在报名结束前登陆报名网站“用户中心-我的报考-订单明细-报考详情”页面下修改，逾期将无法修改。

（二）缴费

考生应在提交报名后的24小时内完成缴费，否则报考失效，不予保留考位。报名时未一次性完成缴费流程的考生可登陆全国英语等级考试报名网站“用户中心-我的报考-订单明细”，继续完成缴费。考生报名完成后，无论退考或缺考，报考费均不予退还。

报名网站支持支付宝及网上银行（务必使用推荐浏览器）进行缴费。

（三）准考证打印

考生成功完成报名和缴费后，应登录全国英语等级考试报名网站进入“用户中心-我的报考-订单明细”下载并打印准考证，本次考试下载、打印准考证的起始时间为2019年3月11日9时。

四、考试方式

PETS每一级别考试均包括笔试和口试两部分，笔试和口试分别进行，先笔试后口试。参加PETS所有级别考试的考生的单项合格成绩可以被保留到相邻的下一考次，保留的成绩只能是相同级别的考试，跨考次的成绩将不予保留。如考生持有有效的保留成绩，但报名时没有在网上报名系统填写上一次考试的相关信息，则视为自动放弃保留成绩。

五、成绩与证书

本考试成绩分合格和不合格两档。笔试得分60分及以上时为笔试合格，口试得分在3分及以上时为口试合格。教育部考试中心自2019年3月考试起，对考生前次单项合格成绩进行自动保留。考生相邻两次考试的姓名和证件号码完全一致，且当次参加考试的科目（笔试或口试）与上一次另一科的考试科目（笔试或口试）的成绩都合格时，考生可获得相应级别的合格证书。

考试成绩公布后，考生可自行登陆中国教育考试网查询考试成绩，并可下载、打印考试成绩单（．pdf格式）。在一次考试中没有获得《全国英语等级考试合格证书》而只有单项考试成绩合格的考生，不再下发笔试或口试单科成绩合格证。

成绩查询方式：

（一）登陆中国教育考试网查询。

（二）关注广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy）查询。

（三）登录广东教育考试服务网（www.eesc.com.cn）查询。

考生如对考试成绩有疑问，须在成绩公布后5个工作日内向考点提出复查申请，逾期不予受理。复查工作结束后，复查结果由考点告知考生。

PETS考试合格证书由教育部考试中心统一印制，证书编号全国统一，证书上印有持有人相片及身份证号码，真实性可通过中国教育考试网查询。

因合格证书质量问题需要更换证书的，应在考试结束之日起5个月内，以地市为单位上报，逾期不予受理。考生因个人原因造成证书遗失、破损的不予补换。考生可登陆中国教育考试网申请补办合格证明书并缴纳相关费用，教育部考试中心不接受个人电话或现场申请。补办的《合格证明书》由教育部考试中心统一印制，具有同等效力。

六、注意事项

（一）报名期间，考生登录报名网站后可查询并选择本次可报考考点。考点可接受的考生数量有限，额满即止。

（二）考生缴费期限不得超过提交报名后的24小时。

（三）考生须凭本人本次考试准考证和有效身份证件参加考试。考生须自备黑色字迹签字笔、2B铅笔和橡皮。

（四）考生须按规定的时间入场，笔试当天上午8时45分后禁止考生进入考场，口语考试上午9时后、下午14时后禁止考生进入口试候考室。

七、考点名单

（来源：广东省教育考试院）