粤港澳三地高校组建空间、海洋科技联盟

粤港澳空间科学与技术联盟、粤港澳海洋科技创新联盟19日在珠海成立，中山大学、香港理工大学、澳门大学等粤港澳三地20多所高校代表签署合作协议。

粤港澳空间科学与技术联盟、粤港澳海洋科技创新联盟19日在珠海成立，中山大学、香港理工大学、澳门大学等粤港澳三地20多所高校代表签署合作协议。

“联盟由中山大学率先倡议成立，汇集粤港澳三地大学的科研力量，以具体项目推动实质性合作。”中山大学常务副校长孙冬柏介绍说，目前，粤港澳空间科学与技术联盟入盟高校共19所，其中11所广东高校、6所香港高校、2所澳门高校;粤港澳海洋科技创新联盟入盟高校共22所。

粤港澳空间科学与技术联盟将以提升大湾区空间科学与技术领域的合作层次和水平为宗旨，推动联盟成员在空间物理、空间天文、微重力科学与应用、月球与行星科学、空间地球科学等领域的深度合作;粤港澳海洋科技创新联盟将汇集粤港澳海洋智慧，带动三地海洋创新发展，培养高水平海洋领域人才，以携手打造“粤港澳海洋资源共享圈”。

中山大学校长罗俊表示，粤港澳空间科学与技术联盟和粤港澳海洋科技创新联盟的成立，是粤港澳三地高校顺应国家发展大势，为国家空间与海洋的战略发展提供强大智力与技术支撑的重要举措。

珠海市副市长阎武表示，当前珠海正加快发展包括航空航天、海洋科技在内的创新型技术和先导性产业。未来珠海市将全力支持空间联盟和海洋联盟的发展成长，并期待联盟院校秉承开放包容、先行先试、务实进取的作风，在高、精、尖的重大科研领域，创造更多合作成果。