中职毕业生就业率达97.91%

省教育厅20日发布的《2018年广东省中等职业学校毕业生就业情况分析报告》（下称《报告》）显示，2018年我省中等职业学校毕业学生285334人，中等职业学校毕业生就业率达97.91%，与2017年基本持平，就业质量稳步提高。

省教育厅20日发布的《2018年广东省中等职业学校毕业生就业情况分析报告》（下称《报告》）显示，2018年我省中等职业学校毕业学生285334人，中等职业学校毕业生就业率达97.91%，与2017年基本持平，就业质量稳步提高。

2018年与2017年相比，毕业生起薪在2000元以下的比例从2017年的27.05%降到2018年23.86%，起薪在2000至3000元的比例保持在46%左右，起薪在3000元以上的比例从2017年的26.99%提高到2018年29.42%。

我省中职毕业生的持续高就业率和就业起薪的提高，体现出我省中职学校毕业生继续受到市场的认可。从各专业大类就业情况看，司法服务类就业率最高，达99.94%；其次是石油化工类，就业率达99.59%。

数据显示，近3年中职毕业生在城区和镇区工作的比例都在94%以上。毕业生在本地就业的比例也保持在较高水平（2016年72.90%，2017年75.60%，2018年76.61%），这印证了我省城镇化进程的继续发展，同时也证实了我省中职学校培养技能人才为本地经济发展发挥着重大的作用。

值得关注的是，今年有333位中职毕业生选择境外就业，省教育厅相关负责人表示，随着粤港澳大湾区内的珠三角地市与香港、澳门特别行政区的交流合作项目日益增长，人才流动将成为常态，香港、澳门地区的学生到珠三角就读中职学校的人数将持续升高，中职毕业学生进入香港、澳门地区就业的人数未来一两年将会小幅提高。

《报告》预测，根据全省中职学生学籍数据推算，未来两年中职毕业生人数将持续下降，毕业学生的就业率将继续保持在98%左右。2019年的直接就业毕业生的起薪情况将比2018年有小幅提高。

2018年，全省中等职业学校毕业生总数285334人，升入高一级学校的毕业生人数为65648人，占总毕业生人数的23.01%，与2017年的升学人数48998人和升学比例16.02%，增加了16650人及提升了将近7个百分点。省教育厅预测，2019年中职毕业生升学比例将达到30%左右。

升入高一级学校的毕业生总量和比例的显著提升与我省持续扩大中职毕业生上升通道有关。今年，4所应用型本科高校在5个专业点招收中职毕业生，招生200人，打通中职学生升读本科通道。

此外，今年46所高职院校与175所中职学校在538个专业点开展中高职贯通培养三二分段试点，招生超1.4万人，同比增长44.16%；49所高职院校在514个专业点开展自主招生，招收中职学生21333人，同比增长59.42%。