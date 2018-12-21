大学生体测动真格，不能再说说而已

2014年，教育部印发了《高等学校体育工作基本标准》，其中规定“建立健全《国家学生体质健康标准》管理制度，学生测试成绩列入学生档案。

“学校必须作出改变，这次是动真格的了。”近日，安徽安庆师范大学出台规定，从2019年起，应届毕业生如果体测不合格，就不予颁发毕业证书。该校体育学院院长表示，以前学校对体测工作没有特别重视，导致代测现象严重，学生的身体素质也因此不断下降。

2014年，教育部印发了《高等学校体育工作基本标准》，其中规定“建立健全《国家学生体质健康标准》管理制度，学生测试成绩列入学生档案。毕业时，学生测试成绩达不到50分者按结业处理”。这意味着，体测不达标的大学生将无法获得毕业证。然而，从过去几年的现实看，教育部来“狠”的，一些高校却没有来真的。

事实上，在更早的2007年，教育部就要求把体测成绩与毕业挂钩，但大部分学校在执行时“睁一只眼闭一只眼”“能放即放”，与此同时，还存在请人代测的现象。

而即便安徽这所高校宣布“这次是动真格了”，并自曝之前体测中存在的“代测”问题，还是有很多人怀疑，真会动真格吗？是不是又是说说而已。虽然大家都知道学生身体健康很重要，但一直以来高校对大学生的体测并没有引起足够的重视，体测存在走过场、应付的问题，导致都知道身体健康很重要，但落到实处却不重要。这一局面必须改变。

之所以存在不认真对待体测的问题，主要原因有二：一是有的高校不重视人才培养质量，没有严把培养质量关。从根本上说，重视体育，就是重视人才培养，按道理，体育是大学必修课，必修课不合格，当然不应该毕业。但如果在其他必修课都存在“放水”的情况下，体测“放水”也就难以避免。二是相对于知识教育，我国大中小学对德育、体育、美育、劳育的重视程度不够，社会舆论可以接受数学不及格不能毕业，但对体育不及格不毕业还缺乏广泛共识。之前，清华大学规定，2017年起入学的新生在4年中要通过游泳测试才能毕业，也引起社会热议。

今年召开的全国教育大会强调：要树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。要把健康第一的教育理念落到实处，其第一步就是要上好体育课，要像重视其他学科教育一样，重视体育教学。必须意识到，由于不重视体育教学，加之学生没有形成良好的运动、锻炼习惯，我国大学生的身体素质存在下滑的趋势。

当然，把体测与毕业挂钩的做法，还是考试的思路。这和把体育纳入中考一样，需要防止一种倾向。不能以为上体育课，就是根据体测项目组织学生跑、跳，以及一些同学为了体测达标，进行突击训练。这无法从根本上提高学生的体质以及培养体育运动兴趣，还会让同学认为体测是负担，而没有起到促进学生参与体育锻炼，增强体质的目的。

要培养学生的体育运动兴趣，养成体育锻炼的习惯，还需要深入推进体育教学改革。就高校而言，也不妨多建立运动队和俱乐部，由学生自主选择参加一个或多个运动队、俱乐部，通过参加运动队、俱乐部的训练和比赛，由此培养体育技能和运动习惯。即学生有双重身份，既是学生，又是运动员。这是更有利于培养学生运动技能、习惯的教学方式，比上枯燥的体育课，或者安排学生进行统一的跑操活动，更能激发学生的兴趣，让学生感受运动之美。当前，高校要打造“金课”、杜绝“水课”已成共识，打造体育教学的“金课”，也是应有之义。

（作者：熊丙奇，系21世纪教育研究院副院长）