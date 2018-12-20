专访|新理念新模式 UIC开放姿态迎高考招生改革

今年刚上任的学术副校长陈致教授如何诠释UIC的博雅教育？UIC如何将多元化教育与高考招生改革结合的？近日，陈致教授接受了南方网记者的独家专访。

南方网讯 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院（以下简称“UIC”）自成立以来以促进内地高等教育多元化为使命，多年来走在高考招生改革的前列。它是首家内地和香港高等教育界合作创办的大学，是内地第一家博雅型大学。今年刚上任的学术副校长陈致教授如何诠释UIC的博雅教育？UIC如何将多元化教育与高考招生改革结合的？近日，陈致教授接受了南方网记者的独家专访。

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UIC学术副校长陈致教授接受南方网记者独家专访

构建：博雅教育的筋骨和血肉

“UIC这种教育理念与我本人的追求相契合,能把自己的教育理念结合到工作中，确实是一件快乐的事。”带着对UIC教育理念的高度认同，在UIC校长吴清辉的邀请下，2018年9月陈致教授正式上任UIC学术副校长。

UIC通过精致博雅的小班教学，丰富多彩的舍堂生活和课外活动，学以致用的社会实践，以及与国际接轨的课程体系和资源平台，构建博雅教育的筋骨和血肉。它给学生们提供了广阔的知识面和社会实践，造就了每一个贴近社会和现实生活独特的孩子。“学校师生比例较高，学生很容易能与老师接触交流，而学生的每一步发展，老师都能密切关注到。UIC在博雅教育方面确实是走在前头的。”陈教授进一步解释。

联动：共同做好传统文化的传播

17世纪英国哲学家培根有一句名言：读史使人明智。深入研习文史的人既要解读往事，又要放眼将来，更会把握现在，创造未来。作为国际知名的文史及汉学研究学者，陈教授谈吐中透露着文史及汉学研究学者儒雅温和又睿智冷静的气质，从中国传统文化到新时代高考改革，带着其独有的历史观洞察力，他将观点娓娓道来。

陈致教授一直以来持续关注并投身于中国传统文化的研究与国际传播工作中。2011年起，陈致教授先后参与成立了孙少文伉俪人文中国研究所和香港首家国学院——饶宗颐国学院，并编撰出版了具有世界有影响的英文版刊物和丛书。他对国际汉学领域始终保持着极大的热情。

“传统学问，如果只是自己内部做得好，缺乏与外界交流，如何能更好地弘扬和传播出去？因此，我们必须与全球的有识之士、有志之士，结合起来联动起来，共同做好传统文化的传播。”陈致教授如是说。

UIC成立了中国语言文化中心和中华文化传播研究院，这两大平台在国情国学教育，培养具有家国情怀与传统文化素养的国际化优秀人才方面积极做出尝试，陈致教授认为，未来这两大平台将发挥更大的作用。

探讨：中学高校共同迎接新高考改革

陈致教授从历史发展的角度解释道，在过去，历史发展的进程对技和经济发展的需求格外迫切，而如今，社会进入了新时代，人们对文化自觉和文化自信谈得越来越多，关注度越来越高，人们的精神生活追求也进入了新的阶段，“现在是时候考虑培养综合素质、进行全人教育这类问题了。”陈教授指出。

2013年，UIC开始尝试在广东省实行基于高考的综合评价录取模式，取得了更好的教育成果。经过UIC的博雅教育，解放了广大学生的大脑和思想，从过去的“要我学”，培养成“我要学”。

UIC学生的自信谈吐，落落大方的交流，也给陈教授留下了深刻的印象。“咱们的学生在各类讲座中，面对世界知名学者毫不怯场，能自信提问交流，这让我非常高兴。”

面对即将到来的新高考改革，陈致教授表示很期待，“它对我们高中生来说是一个很大的挑战。一开始学生可能会有一种选择困难症，这是一个痛苦的过程。希望我们的孩子能早一些有独立的自主评判能力，决定自己未来发展。”

11月8日，近百所内地重点中学、多所香港中学校领导以及10所重点大学的老师齐聚珠海，参加UIC举行的“高考改革背景下的全国高中校长论坛”。这场论坛举办的出发点何在？陈致教授告诉记者：“主要是新的高考制度的到来。这是一场很好的学术讨论，UIC提供大学和中学沟通的平台，使应对新高考改革更好做一些。同时我们也可以跟中学校长之间探讨一下，看看有没有什么机制可以应对，我们可以互相保持一种互动，更利于学生和家长做决定。”

新高考改革对人才培养提出了更高的要求，UIC作为高校代表，在发展全人教育的同时，能和中学开展全方位、多层次的合作，以迎接高考改革带来的历史机遇和挑战，其发展令人期待。

UIC学术副校长陈致教授

Q&A

1.UIC哪些文化特质吸引了您？

UIC发展得很快很好。我非常认同的就是UIC的博雅教育。因为在我们国家的大学，除了综合性大学，就是专科性大学，很少有博雅大学或者博雅学院这种学校。

这类学校的老师和学生之间都是近距离接触，就是说学生很容易找到老师。而学生的每一步发展，老师都是很关注的。这种教育在我们国家是一种尝试，UIC是走在前头的。我们从事教育工作，能把自己的教育理念，自己的兴趣和教育理念结合到工作中，是快乐的事。

我跟学生接触，对学生我觉得我很满意。在之前邀请了一些世界知名的学者来做讲座，我们学生不怯场，这让我很高兴。他们非常自信，站起来提问题。不管问题提的这个水平怎么样，这都无所谓。敢于提问题，这是最重要的。能跟老师讨论问题，我觉得这个非常好。

2.对UIC的学术、招生等方面的工作，有什么新计划？

未来，我想除了本科以外，我们要发展研究，在研究这方面我们要做进一步的发展，比如说招研究生，也会鼓励同事多做研究，出版著作，发表学术成果。另外我们也要进一步国际化。我希望我们学生在毕业以后，更多的同学到更好的学校去读研究生，或者到别的地方创业也好，怎么样也好，给学生提供更好的出路。我们也希望能够吸纳一些研究的人才，好的教师。

3.对新高考改革，您怎么看？

高考改革这个其实我还蛮期待的。

4.新高考制度会给高中生带来些什么？

特别是对我们高中生来说是一个很大的挑战。相对来说，我们的教育一般来说在孩子独立性方面培养得不是太够，所以你一下子让他自己选择，那可能他会有一种选择的困难综合症，他会不知道该怎么选择，应该重视什么？哪方面更重要？他恐怕会有这个问题。这是一个痛苦的过程。但新高考制度实行一段时间以后，我想这方面会比较顺利，这也是一个新的高考制度的一个亮点。因为希望我们的孩子要早一些有独立的自主的评判能力，自己决定自己未来发展的权利早一点交给他们，我想这是好事。

5.UIC在11月8日举办“高考改革背景下的全国高中校长论坛”的出发点是什么？

主要是新的高考制度来了。这实际上对中学来说是挑战最大，大学当然也有，所以我想我们两界之间的沟通非常重要。怎么样应对这个新的制度，更好利用这个新制度？我们举办“高考改革背景下的全国高中校长论坛”。

这次论坛我们不光请了中学校长，同时我们也请了一些重点大学的老师。让中学和大学都有个很好的一个沟通，很好的学术讨论，这样使（应对新高考改革）这个事情更好做一些。同时我们也可以跟中学校长之间探讨一下，有没有什么机制，我们可以互相就是保持一种这个良好的互动，更利于学生和家长做决定。