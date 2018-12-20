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学生对“学业负担”最不满意

2018-12-20 08:09 来源：南方日报 陈芳庭
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　　教育如何融合创新？18日，南方都市报南都教育联盟举行2018教育年会暨广东教育创新十大优秀案例致敬分享会，揭晓2018年广东教育创新十大优秀案例。南方报业传媒集团管委会委员、南都报系总裁任天阳，南方报业传媒集团管委会委员、南方都市报总编辑、南都教育联盟理事长梅志清出席了活动。

　　▶▷教育创新实践评选十大教育创新案例

　　今年，在省教育厅的指导和支持下，南都教育联盟首次面向省内普通高校、职业学校、中小学开展2018年广东教育创新优秀案例评选活动，经过教育部门的官方推荐、联盟成员单位自荐、社会征集，选出44个案例，经过来自政府、协会、学界的专家进行综合评审，最终选定十大优秀案例。

　　优秀案例中，既有利用“科技+教育”的手段实现教学评价，也有薄弱学校利用信息技术手段，实现数据治理的创新模式；既有利用传统文化，创新课程体系，也有实现教育上的精准扶贫，解决学生教育的同时也打通了就业渠道；既有聚焦当下热点，探索实现教学体制机制改革，也有协同育人，创新模式培养综合发展人才。与会嘉宾评价，这些案例具备代表性、创新性、可复制性和可推广性。

　　▶▷教育质量调研品德责任培育认同感最高

　　会上，南都教育联盟再次推出《广州高中教育质量在校学生认同榜2018》。该榜单调研了广州104所高中，回收问卷超1万份。

　　调研数据显示，学生对品德责任培育认同感最高，达到“满意”程度；而学业负担满意度得分最低，介于“不满意”到“一般”之间，有近三成学生直接表示“不满意”。

　　以5分为最高分值计算，在43所国家级示范性高中里，广东实验中学名列榜首，总体认同感得分为4.541分，也是104所高中里得分最高的学校。在本次列入评价的35所省一级高中里，排名第一的是中山大学附属中学，总体认同感得分为4.116分。在学业负担满意度一项中，广外附设外语学校表现最突出，拿到了3.276分，该项得分在104所高中里排名第二。

　　▶▷校外培训问题有机构最晚可辅导至凌晨

　　南都教育联盟还着眼于全国范围内进行的校外培训机构治理问题，在会上发布了《2018校外培训机构发展与治理报告》。

　　11月底，教育部等三部门联合印发通知，要求按照线下培训机构管理政策，同步规范线上教育培训机构。为此，该报告测评了15家K12在线学科培训机构，发现整改者甚少，仍存在较大改进空间。

　　在公布教师资质方面，15家在校教育机构中，仅一家有公示教师信息行为；仍有大部分在线机构称有在校任职教师资源，可提供相应的学科辅导。在培训时间方面，教育部规定不晚于20时30分，而有机构最晚可辅导至凌晨2时。在教学内容方面，仅两家机构不提供比在读年级高的课程。

编辑： 柯丹洁

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