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广东再开“新师范”建设妙方

2018-12-20 08:12 来源：南方网
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　　为做好2019年“新师范”建设工作，抓早、抓实、抓细相关建设举措，12月18日下午省教育厅在广州召开“新师范”建设工作座谈会。会议主要内容是进一步落实党中央、国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的战略部署，交流“新师范”建设经验，重点部署明年我省“新师范”建设工作。省创建国家教师教育创新实验区牵头高校、高职院校分管校领导参加了会议。省委教育工委副书记，省教育厅党组副书记、副厅长邢锋出席会议并讲话。

　　在座谈会上，华南师范大学、广东技术师范大学等高校介绍了本校“新师范”建设工作举措和下阶段工作部署，并就深化我省教师教育改革的关键问题进行了深入交流。

　　会上，邢锋副厅长对我省“新师范”建设工作取得的成效给予了肯定。他指出，虽然“新师范”方案实施还不到一年时间，但在师德养成教育、教师教育创新实验区建设、公费定向师范生培养、人才培养模式改革、师范类专业认证、教师教育在线开放课程建设、教师职后培训等方面精准组合发力，大大推动了广东教师教育改革，我省师范院校的面貌为之一新。广东“新师范”建设已经成为热词，相关工作得到国家教育部的高度肯定，多次邀请我省介绍工作经验，“新师范”已经成为我省人才培养工作的品牌。

　　为深化广东“新师范”建设，谋划好明年的重点工作，邢锋副厅长对“新师范”下一步建设工作提出要求，师范院校要继续发挥主体作用，重点推进人才培养模式改革、教师教育创新实验区建设、师范类专业认证、教师教育类在线开放课程建设、教师教育队伍建设等五项工作。师范类专业认证是“新师范”建设的重要抓手，教师教育创新实验区建设是“新师范”建设的综合载体，教师教育队伍是“新师范”建设的根本保障，要落实中央和省有关学科课程与教学论教师的倾斜政策，配足配强教师教育师资。最后邢锋副厅长寄望大家，继续擦亮教师教育特色品牌，办学生获得感强、满意度高的教师教育，办社会认可度高的教师教育。

　　延伸阅读

　　1.人才培养模式改革

　　以创建国家教师教育创新实验区、省教师教育联盟等为平台，建立“政府-高校-中小学”协同培养体系，发挥政府主导、高校主体作用打造协同育人平台，促进师范院校和中小学协同确定培养目标、设计课程体系、组织教学团队、建设实践基地、开展教学研究。实施“卓越教师培养计划”，在课程体系中增加教育改革热点问题研究和中小学课程研读内容，完善“三字一话”、识谱视唱等师范生技能考核，健全师范生修读双专业双学位的制度。探索本科和教育硕士研究生阶段整体设计、分段考核、有机衔接的一体化培养模式。研究制定《广东省师范生实习管理办法》，构建包括教学观摩、学校体验、案例教学、主题研讨、探究反思等环节的全程实践教学体系；保障生均教育实践经费支出不低于学校平均水平，每20个实习生不少于1个教育实践基地；落实教育实习时间至一个学期，将见习、实习、研习科学分配至师范生培养全过程；实行高校教师与优秀中小学教师共同指导教育实习的“双导师”制度。加大教育硕士培养的实践性课程比重，加强教育硕士职业发展跟踪，积极深化教育硕士的培养模式改革。

　　2.教师教育创新实验区建设

　　根据国家教师教育振兴行动计划部署，2018年遴选建设8个左右教师教育创新实验区，由师范院校、地方政府、中小学校、教育科研部门“四位一体”共同参与。教师教育创新实验区采取师范院校牵头和统筹资金，师范院校与地市共同申报、共同建设的方式，主要协同开展区域师范生培养、教师专业发展、基础教育教学研究与改革、名校共建、教师教育课程资源共建共享等工作。建设300个由师范院校与地方教育行政部门统筹管理、依托优质中小学开展工作的省级师范生实践基地，主要开展师范生见习实习、教师跟岗培训和教研教改等。发挥省教师教育等联盟作用，在2018—2020年重点开展校地协同育人平台、校际联合人才培养、学分互认、珠三角地区高校帮扶粤东西北地区高校等工作。

　　3.师范类专业认证

　　2018年开始面向音乐、体育、美术、特殊教育等紧缺学科教师培养专业，培育一批省级特色师范专业。启动实施我省师范类专业认证，指导高校根据师范类专业认证标准、中小学教师素质要求加强专业建设、课程建设，强化本科教学中心地位，合理设置课程及各类课程学分比例。将认证结果与教师资格考试认定挂钩，并为资源配置、经费投入、用人单位招聘、高考志愿填报提供决策参考。协同推进师范院校教师教育学科建设，根据各校优势凝炼学科方向，鼓励优势互补和学科帮扶，合作共建高水平教师教育学科，打造我省师范院校的学科品牌。

　　4.教师教育类在线开放课程建设

　　推行全方位的“互联网+教师教育”，推动教师培养由传统教学方式向混合式教学转变，推动线上学习与线下教学相衔接，信息技术与学科教学相整合。启动实施教师教育在线开放课程建设计划，2018—2020年遴选建设200门教师教育省级精品在线开放课程，组织师范院校共享教师教育课程资源。

　　5.教师教育队伍建设

　　落实在职称晋升、岗位聘任、薪酬分配等方面对学科课程与教学论教师的倾斜政策，吸引高校优秀教师参与教师教育。扩大高校与中小学师资互聘规模，落实教师教育课程教师至少一年中小学教育服务经历等内容。加强师范院校的兼职教师队伍建设，优秀中小学教师占教师教育课程教师的比例不少于20%。实施学科课程与教学论教师专项培训工程。建立教师教育师资招聘绿色通道，吸收优秀中小学教师担任学科课程与教学论教师，进一步扩充教师教育师资来源。

（来源：广东省教育厅）

编辑： 柯丹洁

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