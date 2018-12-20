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考研冲刺阶段，解压方法看这里

2018-12-20 08:14 来源：新华网
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　　有人说，高考是一群人的狂欢，考研是一个人的孤单。距离考研初试还有不到一周的时间，有些考生出现各种考前焦虑，在考研的最后阶段，该如何减压呢？

　　放平心态，正确看待考研这件事。

　　为什么有些考生认为考研比高考难？准备高考，花了12年时间，而且是身边人都在做同一件事。考研只准备几个月，多则一年，身边受到干扰多，诱惑大，需要坚定的意志力，且大多数都是自学。所以，能踏下心，准备考研并走到现在，你已经很棒了！（要学会在内心肯定自己，你可以的！）

　　解压方法：

　　运动

　　适当的运动有益于缓解紧张的情绪，研究表明，每次运动 30～60 分钟就能有效降低心理压力，运动 45 分钟是最佳的运动时长，每周 3～5 次的频率最能使你的心理健康达到最佳状态。所以，情绪低落时，不妨选择合适的方式运动起来吧！

　　听音乐

　　备考过程中，通常很难在图书馆、自习室等地抢到一席之地，在嘈杂的环境中备考，听舒缓的音乐也不失为一个好选择，不但能屏蔽周围噪音，还能舒缓心情，缓解焦躁感。

　　找父母、朋友聊天

　　千万不要在压力大时，自己躲到被窝里哭！找父母、朋友聊聊天，缓解一下自己的压力，将自己的小情绪说出来，心里压力会小很多哦！

　　适当的娱乐活动

　　不要全天候的低头苦学，精力无法集中时，可以约上三五好友，去逛逛街看场电影（不要看悲剧恐怖片哦~），短暂的忘记考研这件事，彻底的身心放松一下，但也不要太得意忘形！

　　合理的饮食

　　不要暴饮暴食，饮食最好清淡一点，导致肠胃不适，影响冲刺阶段的复习效果。

　　伟大的背后都是苦难，现在的耕耘总会迎来开花的一天！

　　解压是必须的，但有一句话说的好，最后阶段，该拼就拼！熬下去你就成功了！

 

编辑： 柯丹洁

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