建一流应用技术大学 助创新驱动发展

自筹建起，深技大就坚持高水平、国际化办学，紧密结合产业需求，引进德国、瑞士等先进国家应用技术大学办学理念，培养一流应用型人才。

2018年11月18日至23日，深圳技术大学（筹）（以下简称“深技大”）举办“2018国际周”系列活动。来自德国、瑞士、荷兰等国16个高教机构的40位大学校长、专家学者以及30位国际学生齐聚深技大，开展国际课程，举办高桌晚宴、“巴伐利亚之夜”、第三届高水平应用技术大学论坛等学术文化交流活动，中外师生一起开拓学术视野、共享知识与文化的盛宴。

这只是深技大强大的国际“合作圈”的缩影。自筹建起，深技大就坚持高水平、国际化办学，紧密结合产业需求，引进德国、瑞士等先进国家应用技术大学办学理念，培养一流应用型人才。

日前，教育部正式批复，同意设立“深圳技术大学”，学校代码4144014655，首批设置机械设计制造及其自动化、物联网工程、交通运输、汽车服务工程、光源与照明、工业设计6个本科专业。

深技大正以改革激发动力、以创新提升竞争力，助力国家创新驱动发展战略的落实，其“开疆拓土”的领跑之路，也将为高等教育改革作出探索。

关键词

使命担当

创新驱动发展呼唤一流应用技术大学

经济发展、产业优化升级，高等教育及职业教育体系深化……都在呼唤深圳高水平应用技术大学的诞生。深技大的创办可谓恰逢其时，应运而生。“深圳技术大学这个名字的选择，已表明了我们的初心，就是坚持‘应用型’定位，坚持与企业合作，坚持向德国学习；培养应用技术型人才，培养一流的工程师和设计师。”深技大负责人阮双琛表示，深技大是广东省和深圳市借鉴德国、瑞士等发达国家一流应用技术大学办学经验建立的一所全新应用型技术大学。与传统研究型大学不同，深技大倡导“工匠精神、人文情怀”，致力于培养本科及以上层次，具有国际视野、工匠精神和创新能力较强、专业水平突出、理论基础扎实、实操能力好、综合素质过硬的高水平工程师、设计师等高素质应用型人才。

值得一提的是，深技大创办之初，就坚持高起点、高水平、国际化办学。据阮双琛介绍，截至目前，已与德国雷根斯堡应用技术大学等35家一流应用技术大学、机构签订框架合作协议，探索应用人才培养、产教融合、特色办学新模式。

真抓实干服务创新驱动发展

服务创新驱动发展，是使命也是担当。根据深圳、珠三角地区产业发展所需，深技大前期建设中德智能制造、大数据与互联网、城市交通与物流、新材料与新能源、健康与环境工程、创意设计六大学院。

去年就已招生的中德智能制造学院，目前已开设了机械设计制造及其自动化、电子科学与技术两个专业，未来预计陆续建设测控技术与仪器、机械电子工程、自动化、机器人工程等本科专业，并与大族激光等多个企业建立联合实验室。该院副院长王红志表示，这些专业都是在广泛调研企业及产业需求基础上开设，希望解决产业缺高素质应用技术人才之痛。

“文化创意产业是深圳的支柱产业，深圳也有着‘设计之都’的资源优势，围绕区域经济发展需求，我们设置相关专业，培养产业急需的高端人才。”

深技大创意与设计学院院长刘声远透露，该院今年首次招生，开设的工业设计专业包括产品设计、交互设计、珠宝首饰设计三个方向，明年将开设环境设计专业。在刘声远看来，艺术与科学就像一枚硬币的两面，它们不可分割，互为补充。在学校现有的学科设置中，创意设计学院恰好与其他学院形成了良好的互补和协作关系。