南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

专访｜融会贯通　看百年名校如何践行新高考改革

2018-12-19 17:09 来源：南方网 柯丹洁
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁）红砖绿瓦，绿树掩映，古朴雅致，宁静温馨，一百多年来，广州市真光中学历经风云变幻，经历了无数次的改革，如今依旧散发着独特的“尔乃世之光”韵味。随着新高考改革浪潮的掀起，这所百年名校有何“动作”？近日，南方网记者专访广州市真光中学校长陈秋兰，看看她如何引领真光学子将“真”与“光”诠释到新高考改革的征程中。

广州市真光中学校长　陈秋兰

　　行胜于言

　　激活“真”潜能

　　有人说，看一所学校校长的风格就可以了解一所学校的风格。眼前的陈秋兰校长，热忱、自信、干练，双眸在言谈中泛出了“爱”的光芒，这似乎印证着真光中学素称有“尔乃世之光”的校训。她用自己独有的“魔法”将思考、探索与实践串联起来，不断激活出真光中学的“真”潜能。

　　高考综合改革涉及“教、考、招、培”各个环节，是复杂的系统工程，又是一项重大的社会公共政策。“改革不可能是十全十美的，它一定会存在各种漏洞，新高考也一定是在改革中不断完善和调整的。我们要顺应潮流，要接纳它，而不能过于激进。”陈秋兰校长说。“我们要教会孩子如何选择，这才是与新高考改革方向相契合的，才能避免孩子采用田忌赛马功利式的选择方式。”

　　行胜于言。早在三年前，陈秋兰校长觉得生涯教育对孩子的成长是有利的，于是将全面发展生涯教育理念作为她上任的重点工作之一。“生涯规划教育是连接现在与未来的桥梁，同时也是连接学习与真实世界的桥梁。这是引导学生在自我认识、自我设计的过程中能唤醒学生的自觉，自发与自为，找准学习方向，启动通向未来的动力。”陈校长如是说。

　　然而，陈秋兰校长意识到，教育如果只依托学校来完成是远远不够的。“学校教育要成功，一定要把家长的教育引导到位，要努力探讨家校共育的方式。将家庭教育和生涯规划两者结合进行，让家长影响家长，让家长影响学生。”

　　经过反复打磨和尝试，如今，真光中学依托家校合力，构建了一系列的生涯规划实践课程，组建了一支“专业咨询专家组”，不定期举办“模拟职业招聘会”。学生不仅可以通过系统测评，聆听讲座，专业解读等开启自我设计之门，还可借助家长资源，进一步参与职场体验。同时学校与南方新闻网合作，举办“高考实验室”活动，活动现场邀请学生参与生涯规划互动体验，家长观摩学习，活动采用全程直播并在全省范围传播。

　　从思考到创新再到实践，真光中学挖掘新高考改革实施目的，利用家校媒共育的方式构建生涯规划教育，过程性培养学生以选择能力为核心的初步人生规划能力，让学生了解未来“我想要做什么，我要往哪里去，我怎么才能去”，激发“真”潜能。

　　以人为本

　　践行“光”教育

　　“真光就是爱，爱就是真光”。在真光，学生会身为因真光学子而感到自豪，教师会因辅导学生而忽略家中孩子，校友会因牵系学校而时常回校看看。“真光是一所非常有魅力的学校。在真光，大家都有一个信念：我们相信爱，每位真光学子都会感觉自己是在爱的包围圈中成长。”陈秋兰校长娓娓道来。

　　尔乃世之光，尔乃当照人前。为提高学生体能测试，真光的大课间颇为隆重。全校教职工学生需全员运动，起初，陈校长为起示范和引导作用，还坚持亲自带领全校师生做广播体操。此外，为帮助每一位真光学子，学校探索必修课分层走班，选修课分类走班新模式，制定创新拔尖人才培养计划等。陈校长说：“我们希望让每一类学生走进真光，都能够实现最大幅度地提升，真正实现‘低进高出，高进优出，优进尖出’的成绩。”　

　　真光人执“爱的教育”之神斧，倡导“教学生三年，为学生想三十年”的理念。为了让每一个真光儿女能最大限度地绽放自己，学校倡导“以人为本”的理念，搭建起了特色“天平”课程、校园文化、社团活动等平台。丰富的校园生活，让学生在学习之余感悟到生活的真善美，在人生的起步阶段留下美好的回忆。

　　在146年的发展历史中，传灯礼、升社旗、成人礼等具有传统仪式感的课程一直在真光中学保留下来。陈校长透露，未来真光中学将规划基于真光手环的智慧校园建设，智慧手环可以让学生真正地看到自己每天一点一滴的成长、变化。“人生就是这样，在一步一步的不断超越中遇见更好的自己。”陈校长说。

　　从引领到示范再到践行，真光中学“以人为本”的理念，将传统与现代结合，将课程与关怀融合，散发出“尔乃世之光”照亮真光学子的路途。

　　真光，将“真”与“光”融会贯通，践行着新高考改革的征程，用爱的教育唤醒学生的自觉，用连接的教育探索学生的学习与职业，在培养学生规则意识的同时引导学生超越规则，创造更好的规则。

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

总第294期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235