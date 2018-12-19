专访｜融会贯通　看百年名校如何践行新高考改革

南方网记者专访广州市真光中学校长陈秋兰，看看她如何引领真光学子将“真”与“光”诠释到新高考改革的征程中。

南方网讯（记者/柯丹洁）红砖绿瓦，绿树掩映，古朴雅致，宁静温馨，一百多年来，广州市真光中学历经风云变幻，经历了无数次的改革，如今依旧散发着独特的“尔乃世之光”韵味。随着新高考改革浪潮的掀起，这所百年名校有何“动作”？近日，南方网记者专访广州市真光中学校长陈秋兰，看看她如何引领真光学子将“真”与“光”诠释到新高考改革的征程中。

广州市真光中学校长 陈秋兰

行胜于言

激活“真”潜能

有人说，看一所学校校长的风格就可以了解一所学校的风格。眼前的陈秋兰校长，热忱、自信、干练，双眸在言谈中泛出了“爱”的光芒，这似乎印证着真光中学素称有“尔乃世之光”的校训。她用自己独有的“魔法”将思考、探索与实践串联起来，不断激活出真光中学的“真”潜能。

高考综合改革涉及“教、考、招、培”各个环节，是复杂的系统工程，又是一项重大的社会公共政策。“改革不可能是十全十美的，它一定会存在各种漏洞，新高考也一定是在改革中不断完善和调整的。我们要顺应潮流，要接纳它，而不能过于激进。”陈秋兰校长说。“我们要教会孩子如何选择，这才是与新高考改革方向相契合的，才能避免孩子采用田忌赛马功利式的选择方式。”

行胜于言。早在三年前，陈秋兰校长觉得生涯教育对孩子的成长是有利的，于是将全面发展生涯教育理念作为她上任的重点工作之一。“生涯规划教育是连接现在与未来的桥梁，同时也是连接学习与真实世界的桥梁。这是引导学生在自我认识、自我设计的过程中能唤醒学生的自觉，自发与自为，找准学习方向，启动通向未来的动力。”陈校长如是说。

然而，陈秋兰校长意识到，教育如果只依托学校来完成是远远不够的。“学校教育要成功，一定要把家长的教育引导到位，要努力探讨家校共育的方式。将家庭教育和生涯规划两者结合进行，让家长影响家长，让家长影响学生。”

经过反复打磨和尝试，如今，真光中学依托家校合力，构建了一系列的生涯规划实践课程，组建了一支“专业咨询专家组”，不定期举办“模拟职业招聘会”。学生不仅可以通过系统测评，聆听讲座，专业解读等开启自我设计之门，还可借助家长资源，进一步参与职场体验。同时学校与南方新闻网合作，举办“高考实验室”活动，活动现场邀请学生参与生涯规划互动体验，家长观摩学习，活动采用全程直播并在全省范围传播。

从思考到创新再到实践，真光中学挖掘新高考改革实施目的，利用家校媒共育的方式构建生涯规划教育，过程性培养学生以选择能力为核心的初步人生规划能力，让学生了解未来“我想要做什么，我要往哪里去，我怎么才能去”，激发“真”潜能。

以人为本

践行“光”教育

“真光就是爱，爱就是真光”。在真光，学生会身为因真光学子而感到自豪，教师会因辅导学生而忽略家中孩子，校友会因牵系学校而时常回校看看。“真光是一所非常有魅力的学校。在真光，大家都有一个信念：我们相信爱，每位真光学子都会感觉自己是在爱的包围圈中成长。”陈秋兰校长娓娓道来。

尔乃世之光，尔乃当照人前。为提高学生体能测试，真光的大课间颇为隆重。全校教职工学生需全员运动，起初，陈校长为起示范和引导作用，还坚持亲自带领全校师生做广播体操。此外，为帮助每一位真光学子，学校探索必修课分层走班，选修课分类走班新模式，制定创新拔尖人才培养计划等。陈校长说：“我们希望让每一类学生走进真光，都能够实现最大幅度地提升，真正实现‘低进高出，高进优出，优进尖出’的成绩。”

真光人执“爱的教育”之神斧，倡导“教学生三年，为学生想三十年”的理念。为了让每一个真光儿女能最大限度地绽放自己，学校倡导“以人为本”的理念，搭建起了特色“天平”课程、校园文化、社团活动等平台。丰富的校园生活，让学生在学习之余感悟到生活的真善美，在人生的起步阶段留下美好的回忆。

在146年的发展历史中，传灯礼、升社旗、成人礼等具有传统仪式感的课程一直在真光中学保留下来。陈校长透露，未来真光中学将规划基于真光手环的智慧校园建设，智慧手环可以让学生真正地看到自己每天一点一滴的成长、变化。“人生就是这样，在一步一步的不断超越中遇见更好的自己。”陈校长说。

从引领到示范再到践行，真光中学“以人为本”的理念，将传统与现代结合，将课程与关怀融合，散发出“尔乃世之光”照亮真光学子的路途。

真光，将“真”与“光”融会贯通，践行着新高考改革的征程，用爱的教育唤醒学生的自觉，用连接的教育探索学生的学习与职业，在培养学生规则意识的同时引导学生超越规则，创造更好的规则。