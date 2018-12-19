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广东9所学校（第一批）成建制划转省教育厅管理

2018-12-19 15:53 来源：南方网 柯丹洁
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）12月19日上午，省直部门（单位）所属学校成建制划转省教育厅管理（第一批）签约仪式在省教育厅举行。广东环境保护工程职业学院、广东水利电力职业技术学院等9所学校正式划转省教育厅管理。省教育厅表示将加大力度推动各划转学校加快发展，再上新台阶。

　　9所学校（第一批）正式划转省教育厅管理

　　据悉，今年9月5日，省委、省政府印发了《广东省省直部门（单位）所属学校管理体制调整实施方案》，提出了学校管理体制调整的要求，明确了管理体制改革发展的方向。目前，省政府已批复同意了广东环境保护工程职业学院、广东水利电力职业技术学院、广东生态工程职业学院、广东女子职业技术学院、省环境保护职业技术学校、省海洋工程职业技术学校、省旅游职业技术学校、省培英职业技术学校、广东社会科学大学等9所学校成建制划转省教育厅管理。

　　省委教育工委委员、省教育厅副厅长那佳代表省教育厅分别与省生态环境厅、省水利厅、省自然资源厅、省文化和旅游厅、省妇联、省残联、省社科联在移交备忘录上签约，标志着省直部门（单位）所属9所学校（第一批）正式划转省教育厅管理。

　　省教育厅：推动学校发展再上新的台阶

　　签约仪式上，省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎对各省直部门（单位）长期以来对所属学校发展付出的心血表示感谢，对9所学校所取得的优异成绩给予肯定。

　　他表示，各学校成建制划转省教育厅管理后，省教育厅将按照全省职业教育“扩容、提质、强服务”的发展目标，做大做优职业教育，推动学校发展再上新的台阶：一是帮助划转学校稳定和扩大招生规模；二是在“扩容”和“提质”上加大对划转学校的经费投入力度；三是助力划转学校师资队伍建设；四是指导划转学校建设优质示范专业。

　　他指出，希望学校以此次划转为契机，在保障学校平稳过渡的同时，全面深化教育教学改革，努力“扩容、提质、强服务”，为我省打造南方教育高地、实现“四个走在全国前列”贡献力量。

 

编辑： 柯丹洁

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