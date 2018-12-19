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暨大新闻人才培养“六结合”：让马克思主义新闻观进教材、进课堂

2018-12-19 10:44 来源：南方都市报 贺蓓
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谈及四年前的海外调研，中国“互联网+”大学生创新创业大赛铜奖得主王悦记忆深刻，兴奋依然。2014年他参加暨大新闻与传播学院的海外社会调研实践，第一次到伦敦、开普敦、圣保罗和里约热内卢实地采访。他的文章后刊发在《新周刊》及《南方周末》等主流媒体。“对于学生，这是非常难得的经历。”

作为中国新闻教育的华南重镇，暨南大学新闻与传播学院创建并实践了新闻人才培养“六结合”——即部校共建、校媒协同、师生发展、内外联培、思政创新、评建创优“六结合”，收获丰硕成果。其中，获中宣部表彰9项；获广东省教学成果一等奖5项。最近教育部刚刚公示，又获得了国家级教学成果二等奖1项……

颁·奖·词

部校共建，马克思主义新闻观深入课堂；立德树人，锚定新闻人才培养方向；校媒协同，引领未来记者从业道路。实践多年，牌子响亮，成果蔚然。

部校共建

马克思主义新闻观理论研究成果丰硕

2007年12月，教育部批准暨南大学新闻学专业为高等学校特色专业建设点。以此为契机，暨南大学与中共广东省委宣传部、南方报业传媒集团一起，从优秀跨向卓越，创建并实践了马克思主义新闻观指导下新闻人才培养的“六结合”。

暨南大学党委书记林如鹏教授总结，“六结合”通俗地说，就是“两个引领”“两个促进”加“两个支撑”。“两个引领”即部校共建和校媒协同。“两个促进”是促进师生的共同发展和促进境内境外学生的共同成长。“两个支撑”则是思政创新和评建创优。

作为国家第一批地方党委宣传部和高校共建新闻学院的单位，暨大依托于部校共建，着力抓教材建设、理论建设和课程建设，解决“了解不了解”的问题。

暨大在广东高校中率先将《马克思主义新闻观》全面纳入了专业课程体系，在延安、井冈山设立了2个马克思主义新闻人才培训基地，制订出马克思主义新闻观指导下新闻专业人才的九条培养标准，清晰描绘了新时代新闻人才的脸谱，“真正做到马克思主义新闻观进教材、进课堂、进师生的头脑，比较好地解决了马克思主义新闻观教育与专业教育相脱离的‘两张皮’现象。”

暨南大学新闻与传播学院执行院长支庭荣介绍，在部校共建支持下，暨大一方面延续新闻实务教学的优秀传统，另一方面全方位地加强新闻理论建设，成果越来越丰厚。“新闻实务与新闻理论一起发力，相互促进”。他透露，暨大新闻学院近期将把世界上最早的马克思主义报纸、德国的《新莱茵报》翻译成中文出版，预计20多卷，目前第一卷正在进行中。未来，暨大还将联合全国高校传媒教师，出品《马克思主义新闻观100讲》精品微课。“打造每三分钟一节课的短视频，让大家爱听爱看，目前进入了策划阶段”。

校媒协同

全方位提升学生新闻实践能力

除了是新闻学术重镇，暨大还是媒体人才的摇篮。

长期以来，在粤港澳大湾区，暨大培养了6000多名新闻传播学毕业生。有数据显示，仅南方报业传媒集团就有暨大毕业生200多人。

暨大的教育理念是“立德树人”和“协同育人”，暨南大学新闻与传播学院院长、著名报人范以锦表示，“协同育人”强调新闻教育与兄弟院校、传媒业界以及各类涉及新闻传播的机构合作培养人才。“只有走出象牙塔，联系传媒前沿实际，与时代接轨，才能培养出社会需要的人才，这种人才有思想、有温度、有担当，并且始终保持良好的发展后劲”。

在这里，学生有怎样与众不同的实践体验？

2014级新闻学本科生袁晓露对训练营深有感触。在校期间，她得以近距离聆听业界资深记者分享新闻写作、重大选题策划等。袁晓露还去到南方日报消费周刊，跟着一线记者报选题、采写。“第一次从新闻理论学习参与到了实践新闻采写。”去年11月，袁晓露的《从“全国计生红旗县”到全国最“老”县的调查报告——江苏省如东县人囗生态何以恢复》夺得了全国大学生“挑战杯”的二等奖。

事实上，暨大的实践教学体系内容十分丰富。

从2007年起，暨大与中央、本地主流媒体合作，先后推出“南方准记者训练营”“广告兵法训练营”“广播电视特训营”“移动新媒体专训营”等四大特色训练营，营营出彩。同时连续11年举办“传媒领袖讲习班”，培训了来自全国100多家高校的研究生4000多人。每年暑期的大型社会实践分为“我行我动”“我是记者”“寻梦中国”“全球调查”四大系列，全方位地提升学生新闻实践能力。

“蜂巢”育英

“六结合”与时俱进

支庭荣介绍，暨大持续开展“六结合”教学创新实践活动，“六结合”像“蜂巢”一样为学生们创造了一个各展奇才的育人环境。师生在具体的案例、场景、项目、竞赛中教学相长，共同创作了大量坚持正确导向的新闻报道和社会实践作品，含调研报告100余篇合计400万余字、影视短片30多部，出版《100个人眼中的中国十年》等作品集58部，采得百花酿成蜜。“初步估算，部校共建的一半经费都投入到了校媒协同实践上。投入这么多心血开展‘校媒协同’实践，完全是为了更好地培养一专多能型的卓越人才。”

传统新闻教育要如何更新？支庭荣说，所有专业都在探索转型，从教材编写到理论研究，从课堂教学到社会实践，全面向新媒体转移，在新时代创造新业绩。“转型速度将会越来越快。”他说，暨大的广播电视系已在热火朝天地讨论更名为视听传播系，广告系新增了数字营销传播等方向。“老师们在传统研究方向的基础上，都会将第二只脚踩在新媒体上”。

未来，暨大3万多平方米的“华南传媒教育大厦”亦值得期待。该大厦投资约1.5亿元，规划了新闻博物馆、新闻发布虚拟仿真教学中心等一流设施，有望在三年内建成，将成为全省新闻战线又一个重要的培训基地。

创·新·亮·点

协同育人

强调新闻教育与兄弟院校、传媒业界以及各类涉及新闻传播的机构合作培养人才。让学生走出象牙塔，联系传媒前沿实际，与时代接轨。

人才培养“六结合”

创建并实践新闻人才培养的“六结合”模式——“部校共建—校媒协同—师生发展—内外联培—思政创新—评建创优”，形成涵盖从课程到课堂、从实训到实践、从校内到校外、从境内到境外、从教学科研到思政、从内部考核到第三方评价等多要素全流程的人才培养新机制。

 

编辑： 唐巧燕

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