广东碧桂园职业学院“校企共育“，让学生一毕业即成职业人

2018届350名毕业生中，250人成功竞聘基层一线管理干部或技术骨干，占比71.43%，其中20名毕业生月薪超过万元(占比8%)。罗飞就是其中之一。

24岁的罗飞没有想过，高职一毕业自己就能成为一家建筑公司的项目施工主管。2018年7月他从广东碧桂园职业学院毕业。他感慨，“校企共育，让我实现校园人到职业人的无缝转变。”作为全国唯一专招贫困家庭学子的全免费、纯慈善高等院校，2014年广东碧桂园职业学院开办招生。四年来，学校探索实践了一种产权本质一致基础上的校企共同育人，产教深度融合的人才培养模式，成效凸显。2018届350名毕业生中，250人成功竞聘基层一线管理干部或技术骨干，占比71.43%，其中20名毕业生月薪超过万元(占比8%)。罗飞就是其中之一。

颁·奖·词

贫困家庭学子如何变企业基层骨干？企业家用教育实现精准扶贫，让企业成为育人主体，为职业教育开创了产教深度融合的成功范例。既是义举，更是创举。

“不培养‘士兵’

一出来就是‘排长、连长’”

“授之以鱼不如授之以渔”。广东碧桂园职业学院创办人杨国强在立校缘起中写道。

目前，学院开设建筑工程技术、工程造价、酒店管理、物业管理、建筑装饰工程技术、园林工程技术和学前教育7个专业，累计招收贫困学子1830人。学院目前共有教职工170人，在校学生1247人。

培养一线精英人才，实现德技兼备万元月薪，阻断代际贫困延伸……列入学校五大目标之中。

广东碧桂园职业学院院长刘惠坚介绍，学院创办人在办学之初，即提出“要把广东碧桂园职业学院办成经济大潮中的黄埔军校”的办学定位，学院据此明确提出了“基层一线管理干部或技术骨干”专业人才培养目标定位。“就是要像黄埔军校‘在战争实践培养，在岗位实践培养’培养出众多将军一样，去培养基层一线的精英人才。我们不培养‘士兵’，一出来就是‘排长’、‘连长’。”

在他看来，精准的定位，从根本上解决了高职院校人才培养“千校一面”、目标定位模糊不清、人才输送脱离企业实际需求等问题，能更好地依据行业、企业实际用人需求培养人才。

同时，也只有将学生成功培养成为胜任高薪职务岗位工作的人才，才能让他有能力帮助家庭消除代际贫困，“真正实现‘一人成才，全家脱贫’。这也是一条精准扶贫、根治贫困的道路。”

碧桂园职院2017届、2018届两届毕业生，三分之二通过竞聘成为施工主管、质量主管、商务主管、前厅副理、西餐主管、宾客关系主管等基层一线管理干部。2018届毕业生平均薪酬4505元，20名毕业生薪酬超过万元。

构建校企资源一体化运作的

人才培养运行机制

明确了“培养什么样的人”，接下来就是“怎么培养人”、“怎样实现培养目标定位”的问题。“产教融合，校企合作”的提法，在职教发展中早已不是新鲜话题，但真正落到实处太难。

刘惠坚有近20年的职教院校校长经历。他觉得，产教融合难以“融”的关键问题，在于没有有效突破校企合作的体制机制瓶颈。“找不到学校资源和企业资源融合行动的权力推手或实施力量”。

一般而言，职业院校校企合作多是“条款合作机制”，没办法深入产教资源全程参与。而碧桂园创新性地从组织架构、运行机制上进行突破，构建了校企产权本质一致基础上的产教融合、校企共育人才运行机制。

集团成立了由碧桂园集团董事会联席主席杨惠妍担任理事长、集团分管人力资源的副总裁和职院院长为执行理事长、各子公司一把手为副理事长的“碧桂园集团校企共同办学理事会”，明确理事会行使“产教融合、校企共育”人才培养工作中的方向引导、管理指导、资源协调、政策激励、工作评价、绩效考核等职责。为了让产教融合、校企合作“有章可循”，今年6月，碧桂园集团与集团校企共同办学理事会，正式出台《关于进一步加强“产教融合、校企共育”人才培养工作的实施办法》。刘惠坚说，这是我国第一部由行业龙头企业制定的“产教融合、校企共育人才实施办法”，意义重大。

他说，组织机构的建立，实施办法的下发，能真正把学院和集团资源融合，从根本上突破别人或难打开的瓶颈。“这种融合的一体化运行机制，亦是一种创新性的突破。”

集团各下属企业全面

参与人才培养全过程

“企业老师手把手一步步地教，让我一毕业就成为职业人。”邓惠丰2018年毕业后，成为广东腾越建筑工程有限公司一名商务主管。

他还记得，专业老师曾利用课余时间，带他们做过连州公安局改造项目、广州花都大道结算项目。在企业实践教学期间，在企业导师带领下，“一年下来，我编制的预算造价超过8500万元”。对于碧桂园职院的学生来说，这是常态。

学院精简教学内容，重构课程体系，创新了以专业岗位素养知识和职务能力为核心的“三段式”教学组织形式。

第一阶段(1-3学期)，专业涉及岗位所需要的素质品行、基础知识和基本技能培养；第二阶段(第4学期)，通过专业岗位分流，深化岗位知识教学和强化岗位业务技能训练。第三阶段(5-6学期)聚焦专业岗位职务能力的企业实践教学培养，学生在边实践、边学习的工学交替中完成对各自的专业岗位职务能力培养。

在企业实践教学中，碧桂园集团各下属企业全面参与专业人才培养全过程，包括从进口到出口的所有人才培养环节，具体包括专业设置、人才培养方案制定、教材编写、师资队伍建设、课程改革、岗位职务能力企业实践培养、岗位职务竞聘与就业安排等。

如酒店管理专业餐厅主管的职务见习岗位，首先由校企双方共同制定这一职务岗位的素质、知识和能力标准，然后为每个见习职务岗位的学生均配备“双导师团队”，再开展每两个月一次2-3天全脱产集中学习，以及严格管理、规范考核、竞聘就业等。“没有这一机制及其实施过程，产教融合就是一句空话。”

目前，碧桂园职院和企业正共同研制各专业与岗位的人才培养目标体系标准，同时形成课程标准、培养过程标准与管理考核标准等。“希望专业人才培养先做好企业标准，逐渐做成行业标准，条件许可下甚至形成国家标准”。

创·新·亮·点

一人成才 全家脱贫

学院成功实施把教育与慈善、教育与扶贫、教育与产业、教育与创新、教育与高薪、教育与就业有机结合起来，并追求实现“一人成才，全家脱贫”根治贫困目标，是我国实施扶贫战略中的一种标本兼治的有效的贫困治理模式。培养让学生掌握能拿万元月薪的职务岗位的素质、技术和能力，帮助家庭实现阻断代际贫困延伸的目标。

产教融合 校企共育

学院依托强大的集团产业资源，构建了校企产权本质一致基础上的“产教融合、校企共育”人才运行机制。集团各下属企业全面参与人才培养全过程，具体包括专业设置、人才培养方案、教材编写、师资队伍建设、课程改革、岗位职务能力企业实践培养等。