广州建设大马路小学将广府文化融入课堂，让学生在玩中感受并传承

12月14日，广州越秀区建设大马路小学的师生们正密锣紧鼓地彩排，为明年的“广府校园庙会”做准备。这是建大的首部“校园原创粤剧小品”——《八仙贺羊城》，融入了锣鼓、中国旗、舞狮等文化元素，参演学生达60人。

“八仙贺岁声，恭祝你样样得胜……”热闹喜庆的粤曲回荡在训练室。12月14日，广州越秀区建设大马路小学(下简称建大)的师生们正密锣紧鼓地彩排，为明年的“广府校园庙会”做准备。这是建大的首部“校园原创粤剧小品”——《八仙贺羊城》，融入了锣鼓、中国旗、舞狮等文化元素，参演学生达60人。

八仙过海是一个流传甚广的中国民间传说，不过，小学生能理解吗？答案当然是可以的。《八仙贺羊城》的词曲是由岭南粤韵演艺中心高安老师为建大学生度身打造的，通过轻松欢快的曲调、朗朗上口的歌词，让孩子们在唱中理解，激发他们对传统戏曲的兴趣。广府文化渗透到建大校园的每一个角落，学校将广府文化融入课堂，让学生在浓郁的传统文化氛围中，理解、学习广府文化，也让广府文化在学生中得到传承。

颁·奖·词

童谣声声，霓裳飞飞。广府“非遗”入课堂，自信学子登舞台。以真情实景，完成综合育人目的，传扬优秀地方文化。一座小学校园，尽揽粤韵风华。

利用区域资源打破课堂次元壁

广府特色综合实践活动课程是跨学科、跨项目的融合发展，关注学生个性培养，创设真实情景让孩子在活动中培养综合能力及创新精神。课题的主持人、建设大马路小学校长叶丽诗告诉南都记者，课程中的“创作”与“创新”发展理念符合中央及各级部门对优秀传统文化传承的“两创”要求，凸显其发展时代性、创新性、本土性、传承性、融合性，让综合实践活动课程在优秀传统文化教育方面走出一条创新性道路，实现活动的立德树人目标。

叶丽诗认为，广府特色综合实践活动课程的建设，其手段及着力点就是通过传承的内容创新、活动的融合创新、实践的方式创新，让优秀传统文化在校园内外焕发新机，让孩子们在“玩”中感受、学习、传承传统文化，赋予传统文化教育以鲜活的生命力，培养文化自信，更有利于传统文化自身的变革与突破。

如何融合？让课堂打破次元壁，充分利用区域资源，从校内走向社会，超越封闭的学科知识和单一课堂教学的时空局限。

叶丽诗说，“我们一直有利用博物馆资源。”叶丽诗介绍，今年南越王宫博物馆与建大签署了爱国主义教育共建基地，共同探索合作模式的多元化，学校每个学期都安排一到两次博物馆活动，而建大还开设了“博物馆实验班”，每两周安排一次博物馆活动，课程是有南越王宫博物馆的老师亲自授课，让学生更直接地感受广州历史。

此外，学校陆续开设相关的社团，如醒狮、锣鼓、粤剧等，这些社团课是由专业的导师、教练给学生进行培训，让广府文化慢慢渗入学生的校园生活。

让学生在“玩”中感受广府文化

既然是要让学生在“玩”中感受并传承广府文化，当然不是上特色课这般简单，学校会通过各种活动，给学生打造一个展示广府文化学习成果的平台。

就如2018年春季开学礼，建大举办了一场名为“旗开得胜”的校园庙会，每个学生回校都收到一张“得胜令”。“得胜令”其实是一张依照古代令牌形状剪裁而成的卡片，寓意同学们在新学期旗开得胜。

学校送出“礼物”，学生当然要交“作业”，学生们回到课室，纷纷拿出假期完成的精美“得胜旗”，有的查阅了古代旗帜的样式，画上传统的图腾，有的发挥自己的脑洞，在传统的基础上加入自己的创意。虽然只是一面小小的旗帜，但让学生们从中了解了中国旗帜的特色。

“校园庙会”顺利开展后，学校的锣鼓队也很快组建起来，这个学期，又新组建了粤剧小演员队，粤剧旗队、粤剧舞蹈队、醒狮队，暑假期间，同学们就开始为一部名为《八仙贺羊城》的校园原创粤剧小品做排练，这部小品是为明年的“广府校园庙会”做准备的。

通过与岭南粤韵演艺中心合作，这部校园原创粤剧小品将粤剧、锣鼓、中国旗、舞狮等中国特色文化元素融入在一个作品中，让学生们在其中了解、掌握中国传统曲艺。学校在排练过程中确实也挖掘到“好苗子”，就如《八仙贺羊城》的“何仙姑”，唱腔、动作都“有板有眼”，而作品的锣鼓伴奏则不用再放CD了，由学生现场敲打也丝毫不逊色。

课程起到“辐射”和“引领”的作用

广府特色综合实践活动课程的研究成果，在今年刚获2018年国家级教学成果(基础教育)二等奖，在2017年广东省教育教学成果奖(基础教育)一等奖。叶丽诗说：“这个课程作为国家级成果奖，那它其中一个作用就应起到一个辐射、引领的作用。”事实上，这个课程已经开始“复制”。

叶丽诗告诉南都记者，这个课程最早是在越秀区内一所规模较小的学校，受一系列限制让学校的发展提升陷入瓶颈。从2013年开始，该校将广府文化融入课堂，通过各种创新活动提高学生的兴趣，同时给他们打造一个展示自我的平台，很多同学都掌握了多项广府文化本领，让该校成为了广州市特色学校。

从2017年9月开始，叶丽诗调任到建大担任校长，广府特色综合实践活动课程的研究成果也跟随她来到建大，开展新一轮的实践，并且也在教育路小学及其他单位验证推广，通过不断的实践丰富其理论与完善操作范式

叶丽诗解释，建大与此前的学校特性不同，此前的学校地处广州旧中轴线附近，生源以本地老广居多，与广府文化活动、历史古迹、接触的机会也要容易得多；建大地处建设新村，新住宅小区和外来务工者较多。

中华文化博大精深，所有内容一下子都给学生灌进去，学生会接受不了，叶丽诗说：“我们会选一些角度让学生慢慢去感受。”就如“校园庙会”、粤剧、锣鼓、压花、博物馆课程、“香文化”等传统文化课程也陆续在建大开展。

在原来的学校，除了传唱传统广府童谣外，叶丽诗发动师生参与广府新童谣创作。2017年5月，推出广州市首张校园原创童谣CD，收录十三首原创童谣，获2017年5月“华语金曲奖”十佳。如今在建大，叶丽诗也把广府童谣的创作“复制”过来，日常继续发动师生参与广府新童谣的创作，“我们现在已经印刷了建大的第一册的广府师生的原创童谣作品集了，让广府文化在建大慢慢生根发芽。”

创·新·亮·点

创新性

让孩子们在“玩”中感受、学习、传承传统文化，一方面赋予传统文化教育以鲜活的生命力，另一方面又给学生打造一个展示广府文化学习成果的平台。充分利用区域资源，从校内走向社会，超越封闭的学科知识和单一课堂教学的时空局限。

推广性

课程实践起到辐射、引领的作用。为其他学校在传统文化特色课程建设、社区资源创新性拓展、办学困境的突破提升提供鲜活案例，对其他区域学校有示范意义及借鉴价值。