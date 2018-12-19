部分停办校外培训机构死灰复燃，教育部将建全国统一管理服务平台

中国教育学会数据显示，2016年我国中小学课外辅导行业市场规模超过8000亿元，参加学生规模超过1.37亿人次。

中国教育学会数据显示，2016年我国中小学课外辅导行业市场规模超过8000亿元，参加学生规模超过1.37亿人次。

今年政府对“虚火”旺盛的校外培训的治理力度史无前例。2018年教育部共计发布了近十份与校外培训机构相关的通知，其中影响力最大的有两份。

一份是今年2月，教育部、民政部、人社部、工商总局等四部门印发《关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知》，打响了整治培训机构的第一炮，有的放矢地提出面向校外培训机构的“六大治理任务和整改要求”。

另一份是8月份国务院印发的《关于规范培训机构发展的意见》，它细化了培训机构的办学要求和整改方向，如生均面积不低于3平方米、教师要有教师资格证、培训结束时间不得晚于20∶30，不得留作业等等，这为各省市出台地方文件指明了基础要求。

四部门联合开展专项整治行动后，市场有着怎样的反应？规范整治中，各地共同面临着哪些瓶颈问题？如何去突破？南都教育联盟重磅推出《2018年校外培训机构发展与治理报告（第二季）》，给校外培训降“虚火”开“处方”。

治理进展

年底完成整改，各地细则略有不同

12月5日，教育部官网公布校外培训机构治理整改情况，截至2018年11月30日，全国2963个县(市、区)已启动专项治理整改工作，其中1550县(市、区)已基本完成专项治理整改任务，县(市、区)完成率52.31%。全国共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，现已完成整改211225所，完成整改率77.42%。教育部要求，今年年底，要百分百完成整改任务。

目前广东、北京、河北、安徽、江苏、海南、湖南、福建、山东、安徽、河南等地均已发布相关政策。

其中，北京提出，教育机构办学场所的建筑面积应大于300平方米(不含300平方米)，给教育机构的办学场所设下了硬性门槛。

广东省由广东省教育厅、广东省人力资源和社会保障厅、广东省民政厅、广东省工商行政管理局共同制订了《民办培训机构的设置标准》，申请举办培训机构场所的建筑面积应不少于二百平方米，其中培训用房建筑面积不少于三分之二。

而江苏提出，青少年宫、线上教育机构、社区教育机构、学生托管服务机构等13种机构，未经教育行政部门批准，不得面向中小学生开展学科培训，进一步加强了校外培训机构的准入管理。

河北将面向中小学生举办的学科培训、艺术培训、体育培训、科技普及等各类形式的非学历文化教育培训机构，统称为“校外培训机构”，这意味着素质教育类的培训机构也被纳入规范范围。

在租房办培训机构租赁期限方面，各地的规定也有所不同，从3年到4年均有。

市场动向

学科培训转向素质化

在专项治理行动进入攻坚关键期，四部门对校外培训机构的“规范”不仅是“一纸公文”，而是实实在在地让机构“动起来”，与之伴随而来的整顿举措也正在改变着校外培训行业。

首先，培训机构在学科培训方面朝着学科素养教育化发展。“大语文”最近频频进入公众视野。学而思、新东方、沪江等国内教育机构都先后推出了“大语文”课程。广州本地的教育机构，如卓越教育、品读行教育、立尚教育也推出或引入“大语文”课程。

区别于以往培训机构传统意义的“语文”科目，“大语文”推崇的是以文学史为纲，结合地理、经济、时事等跨学科的组合，来提升学生的人文素养。

其次，在培训项目上，增加学科以外素质教育项目。据卓越教育方面透露，近两年，卓越教育还着力布局素质教育市场，在“大语文”的基础上，增加青少年足球、围棋、机器人等素质类课程，又成立以职业启蒙为导向的体验式教育平台“漫橙学院”。

12月4日，好未来也宣布与以色列少儿编程学习平台CodeMonkey达成战略合作，并将全资收购CodeMonkey，将其作为教育开放平台的一部分，向机构进行输出，为机构提供教学、产品等方面的支持。

治理难点

超纲教学难界定

10月份，校外培训机构专项治理工作交流会在北京召开，会上北京、天津、上海、河北、山西、辽宁、黑龙江、福建、江西、山东、河南、湖北、云南、甘肃、广西等15个省市自治区进行了交流，在对前一段时间校外培训机构治理方面的难点进行了梳理，研究人员对比各地提出的问题发现，治理难点主要集中在六方面：非学科类的培训是否纳入整治范围难把握；超纲教学、提前教学、强化应试难界定；无资质的流动培训机构关闭后又死灰复燃，排查摸底存在困难；多头管理，教育部门缺少执法权；线上教育发展势头迅猛，各类相关投诉随之大量增加，但在线教育的准入管理、日常监管机制尚未明确；家长应试教育观念仍然存在，亟待转变。

如何解决这些问题，教育部11月20日发布的《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》，针对具体的问题提供了解决的思路。其中，在超纲教学治理方面，教育部提出要组建备案审核专家团队。

要求各级教育行政部门要充分发挥教研部门、教师培训等专业机构作用，抽调或聘用学科教师、教研人员，组建稳定、高水平的学科类培训班审核、研判专家团队，并切实做好专家名单保密工作。各地要根据国家课程标准，参照《校外培训机构学科类培训备案审核操作指南》，结合本地工作实际科学制定审核、研判办法，做好学科类培训是否超前超标教学的认定工作。县级教育行政部门要尽快完成行政辖区内各培训机构所办学科类培训班的名称、培训内容、招生对象、进度安排、上课时间等备案审核工作，未通过备案审核的班次不得招生培训。

同时，教育部已建设完成全国统一的校外培训机构管理服务系统，将赋予省、市、县三级教育行政部门管理账号，具体操作依照《全国中小学生校外培训机构管理服务平台操作办法》执行。县级教育部门负责实时更新信息，市、省两级负责汇总管理。校外培训机构的摸排、整改、审批、学科类培训备案等全部通过系统完成，实现全过程精细化管理。面向社会公布校外培训机构的有关政策、白名单、黑名单、学科类培训班等信息，要便于群众在平台上自行查询，选择合规机构。

|政策|

给书面作业设限

成减负主要措施

既然校外培训机构治理的目标直指向中小学生的减负问题，那么如何为学生减负？南都教育联盟研究员发现，规定学生作业的多少成为了教育行政部门给学生减负的主要措施之一。

2018年4月，内蒙古包头市出台了学生减负政策，其中对各阶段的作业有了具体规定：小学一、二年级不留书面家庭作业，其它年级家庭作业控制在每天1小时以内；初中和普通高中一、二年级书面家庭作业总量不超过2小时；高三年级家庭作业时间不超过3小时。

广东也对中小学生的作业等做出了明确规定。2018年12月7日，由广东省教育厅联合省卫生健康委起草的《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案(征求意见稿)》公布，《方案》中也提到减轻学生课外负担。小学一二年级不布置书面家庭作业，其他年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟，初中不得超过90分钟，高中阶段也要合理安排作业时间。寄宿制学校学生晚上学习时间，义务教育阶段不应超过1小时，高中阶段不应超过2.5小时。此外，坚决控制义务教育阶段校内统一考试次数，小学一二年级每学期不得超过1次，其他年级每学期不得超过2次。严禁以任何形式、方式公布学生考试成绩和排名；严禁以各类竞赛获奖证书、学科竞赛成绩或考级证明等作为招生入学依据；严禁以各种名义组织考试选拔学生。