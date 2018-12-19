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尚德机构获“2018年度影响力在线教育品牌”

2018-12-19 09:35 来源：南方网
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12月13日，以“创新、责任、未来”为主题的2018年度央广网教育盛典在北京举行。在此次评选中，国内领先的在线教育公司尚德机构获2018年度影响力在线教育品牌殊荣。

据介绍，尚德机构专注于成人职业与学历类考试及技能培训，每年帮助60多万学员从学习中受益。倡导“用科技和人文重塑教育”的尚德机构，不断探索技术前沿。从2011年起，尝试了录播、人机对话等多种在线教育模式；2014年，尚德机构从线下教育全面转型为互联网教育，率先建立起国内领先的在线直播学习模式。如今，尚德机构又将大数据、人工智能等新技术应用在教育领域中，继续探索技术为教育赋能的各种可能性。

尚德机构通过AI筛查出最高频且占据考试卷60%的知识点，为学员量身定制、最短的学习路径；在理想情况下，学员可以节约60%-70%的时间。AI还能根据每位尚德学员上课、写作业的情况,实时计算出学员对每个知识点的掌握情况,给出掌握进度和预估分,适时调整学习方案,重点弥补学员的薄弱之处；在节省学习时间的同时，更使学员考试通过率不断提高，并持续优于行业平均水平。

成立十五年的尚德机构，始终专注于成人群体，对成人教育领域有着深刻的研究和理解。无论是品牌宣言、企业愿景和使命方面，尚德机构都强调从教育本质出发，点亮和唤醒更多的人，让他们爱上学习并从中受益，助力其人生的蜕变。

多年来，尚德机构不遗余力地为社会公益事业贡献力量。无论是帮助贫困高中生重返校园的“尚德珍珠班”，助力贫困或残疾人士等圆梦教育的“尚进生”公益助学项目，还是深入贫困落后地区开展“喜德班”和“昭觉班”这样的教育精准扶贫工作等，都彰显了尚德人希望用进取、坚韧、开放、影响的价值观去帮助更多人的教育情怀。

2018年3月，尚德机构成功登陆纽交所，成为国内成人在线教育机构赴美上市“第一股”。展望未来，尚德机构将凭借行业领先的优势，继续培育和唤醒互联网教育市场，让有需求的用户更加了解和选择在线学习方式。同时，继续加强产品开发，用更加丰富的学历类、职业类、国际课程及通识博雅课程产品，满足用户日益多元化的需求。

 

编辑： 唐巧燕

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