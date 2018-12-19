年末总结，这些诗词名句你可能会用到

年末将近，又到了写总结的时候，再来给大家的年末总结“助攻助攻”。回顾一年，你是否有很多“感慨”？有没有想到在总结中引用些古诗名句？今天，小编就为大家提供20句，供大家参考参考。

年末将近，又到了写总结的时候，再来给大家的年末总结“助攻助攻”。回顾一年，你是否有很多“感慨”？有没有想到在总结中引用些古诗名句？今天，小编就为大家提供20句，供大家参考参考。

感叹流年如逝水

逝者如斯夫，不舍昼夜。

——《论语》

及时当勉励，岁月不待人。

——陶渊明《杂诗》

闲云潭影日悠悠，物换星移几度秋？

——王勃《滕王阁诗》

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。

——刘希夷《代悲白头翁》

流光容易把人抛，红了樱桃，绿了芭蕉。

——蒋捷《一剪梅•舟过吴江》

感恩感谢少不了

人多知遇独难求，人负知音独爱酬。

——薛能《并州寓怀》

犹有报恩方寸在，不知通塞竟何如。

——皮日休《宏词下第感恩献兵部侍郎》

行来北凉岁月深，感君贵义轻黄金。

——李白《忆旧游寄谯郡元参军》

岂不惮艰险，深怀国士恩。

—— 魏徵《述怀》

感君遇我厚，肝胆每倾竭。

——袁燮《送赵冶晦之》

回首一年得与过

吾日三省吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？

——《论语》

人谁无过？过而能改，善莫大焉。

——《左传》

凡事预则立，不预则废。

——《中庸》

业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。

——韩愈《进学解》

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。

——陆游《冬夜读书示子聿》

来年仍需更努力

见贤思齐焉，见不贤而内自省也。

——《论语》

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

——《离骚》

《书》曰：“居安思危。”思则有备，有备无患。

——《左传》

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。

——刘禹锡《浪淘沙》

千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。

——郑燮《竹石》

（来源：微言教育）