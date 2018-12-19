2018年广东教育创新十大优秀案例揭晓

12月18日，南方都市报南都教育联盟举行“2018教育年会暨广东教育创新十大优秀案例致敬分享会”，揭晓了2018年广东教育创新十大优秀案例，与会者就教育创新优秀案例进行了剖析分享。

广东将着手构建“广东新时代新教育体系”，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。教育如何融合创新？ 12月18日，南方都市报南都教育联盟举行“2018教育年会暨广东教育创新十大优秀案例致敬分享会”，揭晓了2018年广东教育创新十大优秀案例，与会者就教育创新优秀案例进行了剖析分享。

同时，教育年会上也发布了《广州高中教学质量在校学生认同榜2018》和《2018校外培训机构发展与治理报告》（第二季）。

评选广东教育十大创新案例 助力广东教育现代化

今年，在广东省教育厅的指导和支持下，南都教育联盟充分发挥媒体的评价功能，首次面向广东省内普通高校、职业学校、中小学开展了2018年广东教育创新优秀案例评选活动，经过教育部门的官方推荐、联盟成员单位自荐、社会征集，选出了44个教育创新案例，经过由来自政府、协会、学界的专家进行综合评审，最终选定了十大教育创新优秀案例。

十大优秀案例分别是：“优课解码”互联网+教育精准帮扶 （天河区教育局、广州市电大、广州市教育信息中心、清远市教育局、湛江市教育局、华南师大未来教育研究中心）；新闻人才培养“六结合”模式创建与实践 （暨南大学新闻与传播学院）；立足粤港澳大湾区 培养“三创”拔尖人才（华南理工大学）；基于“三本位“理念，协同培养卓越农林人才的研究与实践（华南农业大学）；广东工业大学与产业深度融合的创新创业教育探索与实践（广东工业大学）；新形态产教融合，校企共育---职业教育精准扶贫、脱贫的模式创新（广东碧桂园职业学院，碧桂园集团校企共同办学理事会）；文学巡礼研学旅行活动的开发与实践（华南师范大学附属中学）；广府特色综合实践活动课程的设计与实施（广州市越秀区建设大马路小学）；基于学校系统变革的卓越治理（深圳市南山区珠光小学）；“全人课程“体系的建构与实施（东莞松山湖中心小学）。

该十大案例具备了“代表性”、“创新性”、“可复制性”和“推广性”。这些案例中，既有利用“科技+教育”的手段实现教学评价，也有薄弱学校利用好信息技术的手段，实现数据治理的创新模式；既有利用传统文化，创新课程体系，也有实现教育上的精准扶贫，解决学生教育的同时也打通了就业渠道；既有聚焦当下热点，探索实现教学体制机制改革，也有协同育人，创新模式培养综合发展人才。

南都教育联盟这种“政媒学教”深度融合的合作新模式，旨在充分发挥媒体的第三方链接功能，发现教育创新动能，激发正能量，助力广东教育现代化。

广州高中生学业负担满意度最低

在教育年会上，南都教育联盟再次推出《广州高中教育质量在校学生认同榜2018》（以下简称《认同榜》）。该《认同榜》调研了广州104所高中，回收问卷超过1万份。

调研数据显示，学生对品德责任培育认同感得分最高，达到“满意”程度；而学业负担满意度得分最低，介于“不满意”到“一般”之间，有近三成学生直接表示“不满意”。

以5分为最高分值计算，在43所国家级示范性高中里，广东实验中学名列榜首，总体认同感得分是4.541分，也是104所高中里得分最高的学校；拿下3个第一，分别是品德责任培育认同感、学业培育认同感、创新实践培育认同感。而身心发展培育认同感、学业负担满意度的桂冠则分别落入华南师范大学附属中学和广州市八十六中。

此外，在本次列入评价的35所省一级高中里，排名第一的是中山大学附属中学，总体认同感得分是4.116分，在品德责任培育感、学业培育认同感、创新实践认同感得分最高。在学业负担满意度一项中，广外附设外语学校表现最突出，拿到了3.276分，该项得分在104所高中里排名第二。

K12在线学科培训机构合规度低

南都教育联盟不仅关注本地教育，还着眼于全国范围内进行的校外培训机构治理问题，在年会上发布了《2018校外培训机构发展与治理报告》（第二季）。

其中，针对教育部、国家市场监督总局、应急管理部三部门办公厅在11月底，联合印发的《关于健全校外培训机构专项治理整改若干工作机制的通知》中，“要求按照线下培训机构管理政策，同步规范线上教育培训机构”的精神，测评了15家K12在线学科培训机构，发现整改者甚少，仍存在较大改进空间。

在公布教师资质方面，15家在校教育机构中，仅一家有公示教师信息行为；仍有大部分在线机构宣称，有在校任职教师资源，可以提供相应的学科辅导。

在培训时间方面，教育部规定不晚于晚上8：30分，而有机构最晚可辅导至凌晨两点。

在教学内容方面，仅两家机构不提供比在读年级高的课程。

而深受诟病的在线教育收费问题，依然较突出。按照规定，一次性收费跨度不得超过3个月，而有10家机构继续实行按课时包收费，这些课时包最短为20个课时，最多的多达780个课时，课时的有效期从半年到4年不等。