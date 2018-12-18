作业APP中“游戏”成主角？有学生为提高名次充钱闯关

自称趣味学习产品却暗含闯关游戏，有学生为提高名次充钱闯关，引发家长质疑。

作业APP暗含“游戏”，有益学习还是有些利益？

“整个作业过程就在一堆游戏里，这让一个才8岁的小学生，怎么控制得了自己。”近日，家住重庆渝北区宝圣湖街道的林女士向记者反映称，其儿子正在上小学三年级，每天都需要用老师推荐的一款作业APP完成作业。但她最近发现，这款作业APP里暗含了不少游戏，严重影响孩子的学习效率。更有家长质疑，这些作业APP暗藏游戏的背后有没有利益纠葛？是不是为了钱？

对此，该作业APP的开发方表示，将对产品进行改进，家长可关闭APP中益智类产品。若学生在使用过程中产生了误点行为被扣费，可以打电话给客服，产品方将会退费。同时，重庆市教委也督促学校对APP做更加全面的利弊评估，并在使用过程中加强监督管理。

作业APP中“游戏”成主角

“老师推荐给我们的这款APP叫‘一起小学学生’。”林女士回忆说，近日，儿子做完作业，她拿回手机时，发现手机有些发烫，联想到近段时间儿子学习效率不佳，于是仔细检查。

经检查，林女士发现在该作业APP首页有个叫“成长世界”的入口，里面有“地心冒险”等多个小游戏，儿子账户下的城市等级已6级。当她点开“地心冒险”游戏栏后，发现儿子和另外4名同学正组成小队参与其中。小队中，儿子以329行动值排名“贡献”第一，在全校竞速赛中排第17名。

“翻看记录我才知道，很多任务都要开通产品才能完成。”林女士说，“到现在为止，儿子已经花了一两百元在游戏里了。”

对此，记者也在软件应用商城内下载几款作业APP试用后发现，作业仅仅是这些APP众多功能中的一项，而各类游戏却成了主角。

走访中，记者注意到不少学校都在推广使用各类作业APP。渝中区的张先生告诉记者，每天放学后，他儿子就拿起平板电脑，做起了老师在APP上的“班级群”里布置的作业。

“刚开始我觉得这个作业APP进行了动画设计，能吸引孩子对学习的兴趣，可过了一段时间就发觉不对劲了。”张先生说，一旦拿到平板电脑，儿子就不肯放手了，他开始反复地尝试APP中的装扮、闯关游戏。与排名前三的小朋友打擂台，“非要争个第一名”。

趣味产品还是会上瘾的游戏？

关于作业APP中暗含游戏，相关产品开发公司的客服人员首先对“游戏”的说法进行了否定，并称APP中闯关类产品都是趣味性的学习产品，主要起一个激励作用。“孩子若只做题，可能会觉得枯燥，所以开发了这些趣味产品。”

对于作业APP，家长们分成了两派，观点对立。黄女士是一位二年级孩子的妈妈，她告诉记者，孩子可以在APP上跟着手机读课文，读完后会有评分，拿到100分就会很开心。她认为这样能鼓励孩子继续学习，还解决了部分家长不能辅导孩子的尴尬，减少了家长的负担。

“学校推荐的APP，应该经过审核，只要未向家长收取费用，又能够给学生学习带来益处，当然支持。”黄女士说。

而在老师看来，这些作业APP确实能减轻老师负担、提高教学效率。老师可以用手机查看全班孩子的做题完成率、错误率，连朗读作业都能及时得到反馈，更容易掌握全班的总体情况和个别孩子的掌握能力，为第二天的课堂教学做补充。

尽管一些老师和部分家长表达了对作业APP的支持态度，但绝大多数家长还是持反对意见。“有了这些作业APP，孩子们就可以光明正大地玩手机、平板电脑，家长还不能说什么。”多位家长表示，若是作业APP只有作业功能，家长绝对赞成。但里面的游戏已经让孩子上瘾了，不但不能帮助孩子学习，反而影响了孩子们的健康。

“我一直反对什么都要推行无纸化、电子化。”家长王先生坦言，现在很多年轻教师信奉PPT、视频和APP教学，放弃了板书，这会让学生们越来越丧失手写的能力。

谁给作业APP戴上“紧箍”

原本寓教于乐的形式，却让孩子在电子屏幕面前停留的时间越来越长。不少家长担心，孩子不断受到游戏刺激，会逐渐沉迷其中。不少地区的教育主管部门曾公开表示，目前正在普及在线学习这种形式。但有家长认为，教育主管部门需要做更加全面的利弊评估，并在推广普及的过程中注重指引、规范使用。

重庆市教委有关负责人也表示，目前学生使用的学习APP都是学校与老师根据情况与特色，自主做的选择，重庆市教委未做统一规定。

而对于APP里含有游戏的问题，该负责人称，家长如有意见，可跟老师直接沟通。同时，相关部门也会督促学校对APP做更加全面的利弊评估，并在使用过程中加强监督管理。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示，技术现代化不等于教育现代化，技术可以用，但不能依赖。学校在简化教师工作的同时，更应当思考技术是否能给学生带来实质效果，如果反倒增加孩子对电子产品的依赖，则宁可不用。

此外，还有家长建议，教育管理部门和学校应该提高作业APP进校园的门槛，同时将存在问题的APP逐一清除。若要推广线上教学、作业，可以由政府部门或学校牵头，综合家长的忧虑，为学生量身定制一款APP。