辅导作业，家长玩“舌尖上的古诗”

用家常菜做成一首诗，网友觉得很有爱，家长也是有心了。

两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。

老师要求每天背诗，小朋友记不住怎么办？没关系，吃完饭你就记住啦。网友“阿兵小哥”向扬子晚报官方微博投稿，自曝了秘籍，居然是根据古诗整出一桌菜，让孩子吃完饭记住杜甫的这首绝句。仔细看，两个黄鹂鸣翠柳，是两个鸡蛋黄卧在一堆菠菜上；一行白鹭上青天呢，是蛋白做成的一行白鹭在绿绿的蒜苗上飞过；窗含西岭千秋雪，是米饭堆成的丘陵，胡萝卜做成的窗；最后一句，门泊东吴万里船，那是汤里漂着两只鸡蛋壳……用家常菜做成一首诗，网友觉得很有爱，家长也是有心了。

当然，其实可能很多网友也知道，用这四句诗做菜，其实来自古人的一则掌故。相传我国古时有位名厨学识渊博，很有才华，经他烹调的菜肴无不冠以唐诗为名，大家都称他为“厨诗”。有位秀才自恃才高，他不服气这位“厨诗”，想捉弄他一下。一次，他有心出了道难题，来难难他，要这位大师傅，只用两个鸡蛋办一桌“诗菜”。这位“厨诗”说:“两个鸡蛋做席‘诗菜’，不难不难，待我做来好了。”随手在篮子里取出两个鸡蛋，不一会，筵席办好了。用的就是杜甫《绝句》里的诗做了四道菜。

古人用两个鸡蛋，但今人能取用丰富的食材，做出更有意象的菜肴。

孩子也一起做，吃得开心

记者联系上网友“阿兵小哥”，原来是孩子妈妈的作品。在外企上班的孩子妈妈sarena告诉记者，孩子才上一年级，两天就要背一首诗。“其实孩子算比较自觉的，自己回来能写作业，语文也学得不错，所以，我还没到陪孩子写作业到抓狂的地步。”

“但有时候会教他古诗，像这首呢他老记不住，于是就想出这个方法帮他巩固下。”sarena 表示，“孩子也觉得很好玩，他还跟我一起做呢，他平时有帮忙我做饭的习惯。小时候我也跟他讲过这个做菜的故事，这次就一起实践一下。黄鹂啊、蛋壳啊，都是他帮忙摆的。”sarena笑说，孩子吃也吃得很开心，“他还说我们都是怪物，把‘两个黄鹂’都吃到肚子里去了，我想这样他会记得比较深刻。”

孩子学古诗，兴趣先行

孩子学古诗，可能心不在焉，确实也让家长们苦恼。像这种通过亲子做菜的方式温习古诗，就很有趣。虽然孩子因年龄、阅读的限制，并非一定能完全了解古诗背后的故事和心情，但通过家长和老师的讲解，会多少对这些背景和分析方法有所理解和领悟，而帮助记忆。随着他们学习的深入，阅历的增加，也会渐渐体会故事言简意赅，却传神传情的精髓。被古诗所激发的兴趣，是坚持背下去，或者说，是他们愿意学习、体会和沉浸其中的动力。

若是只知道为了背诵而背诵，很难打好基础，真正理解诗词之美。南京市本土小初高“大语文”体系创始人刘亚牧老师有着丰富的教学经验，她笑说，这位家长很有想法，“舌尖上古诗”。她认为，让孩子学习古诗词不能一味的死记硬背，而是应该坚持兴趣先行，“培养兴趣可以通过大声诵读的方法，通过诵读消除孩子们心目中古典诗词和现代语言的距离感，让孩子感受韵律之美，感受古诗词特殊的意境，从而逐渐提高孩子的语文素养。”她表示，培养兴趣的另外一个方法，便是将古诗词放到儿歌或者流行歌曲中反复吟唱，让孩子们觉得熟悉又亲切，并由此爱上古诗词。

“静”下来读诗，感受语言之美

“小孩子的想象力相当丰富，‘诗无达诂’，不应对诗文分析作标准化，以教授分析代替他们的个性化读解。”北大温儒敏教授则认为，古诗文教学重在激发学生兴趣，不宜要求过高，更不可照搬文学史，过分强调字词、主旨理解，最好可以多讲掌故，当堂吟诵。具体而言，针对低年级学生，大致明白大意即可，不可要求字斟句酌，了解逐个词句的释义，甚至可以不求甚解；针对中高年级，要引导他们会意、感悟，而不要给予过多限定，提供“标准答案”。

背古诗，要让孩子沉浸在诗文营造的情景中，体会作者孤独、悲凉、渺小等心境，提高他们的情商。

譬如讲解李白的“飞流直下三千尺”时，更多需要学生发挥天马行空的想象力。应该让学生“静”下来，自主阅读，自由感受，领略汉语语言之美，培养对精炼、多义语言风格的感性理解，打好汉语学习基础。

“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天。窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。”古代有厨师曾用两个鸡蛋就把杜甫的这首绝句做成四道菜，而如今真有网友为了帮助孩子记忆古诗，整出这四道菜。网友表示，“家长为娃学习操碎了心，每个辅导孩子作业的妈妈，都是下凡渡劫的仙女。”